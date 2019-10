Enem 2019: 30 critérios que podem te eliminar da prova; entenda

A reta final para a chegada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2019), que será realizado nos próximos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos seguidos, deve ser também de atenção penalidades e fatores que podem causar eliminação, para além da tradicional revisão de conteúdos e preparação para as provas.



Ao todo, 30 critérios causam eliminação de candidatos, de acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e o edital do exame.

Violações previstas em lei, a exemplo de métodos fraudulentos para obter vantagens nas provas também serão observadas e podem ser julgadas na Justiça.

30 motivos que podem te eliminar do Enem 2019

Documentação

Prestar, em qualquer documento ou no Sistema de Inscrição, declaração falsa ou inexata. Permanecer no local de provas, após fechamento dos portões, sem documento de identificação válido.

Local e durante a Prova

Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, o que será considerado comportamento indevido. Utilizar, ou tentar utilizar, meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros em qualquer etapa do exame. Utilizar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame. Ausentar-se da sala de provas, em definitivo, antes de decorridas duas horas do início das provas. Ausentar-se da sala com o Cartão-Resposta ou qualquer material de aplicação, com exceção do Caderno de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término das provas. Recusar-se, injustificadamente, a qualquer momento, a ser submetido à revista eletrônica, coleta de dado biométrico e ter seus objetos revistados eletronicamente. Não aguardar em sala de provas, das 13h às 13h30 (horário de Brasília-DF), para procedimentos de segurança, exceto para a ida ao banheiro acompanhado por um fiscal. Iniciar as provas antes das 13h30 (horário de Brasília-DF) ou da autorização do aplicador. Usar óculos escuros e/ou artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou qualquer acessório que cubra os cabelos ou as orelhas). Portar armas de qualquer espécie, exceto para os casos previstos no art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Receber, de qualquer pessoa, informações referentes ao conteúdo das provas. Realizar anotações em outros objetos ou qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho. Não mantiver, debaixo da carteira, o envelope porta-objetos, lacrado e identificado desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva da sala provas.

Alimentação

Não permitir que o lanche seja vistoriado pelo aplicador.

Fiscal de prova

Não permitir que os artigos religiosos, como burca, quipá e outros, sejam revistados pelo aplicador. Ausentar-se da sala de provas, a partir das 13h (horário de Brasília-DF), sem o acompanhamento de um fiscal. Comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com qualquer pessoa que não seja o aplicador ou o fiscal, a partir das 13h (horário de Brasília-DF). Realizar anotações no Caderno de Questões, Cartão-Resposta, Folha de Redação, Folha de Rascunho e/ou demais documentos do Exame, antes de autorizado o início das provas pelo aplicador. Descumprir as orientações da equipe de aplicação durante a realização do Exame. Não entregar ao aplicador, ao terminar as provas, o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho. Não entregar ao aplicador o Caderno de Questões, exceto se deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o término das provas. Recusar-se entregar ao aplicador o Cartão-Resposta e a Folha de Redação após decorridas 5h30 de provas, do primeiro dia, e 5h de provas, do segundo, salvo nas salas com tempo adicional ou com videoprova em libras. Não permitir que os materiais próprios, como máquina Perkins, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, assinador, régua, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária e/ou tábuas de apoio, sejam revistados pelo aplicador.

Dispositivos eletrônicos