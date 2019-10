YouTube pode auxiliar na preparação para o Enem 2019

Segue a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Agora, faltam um pouco mais de 20 dias para a data da primeira prova, onde mais de 5 milhões de inscritos realizarão o exame em 10.134 locais diferentes, nas 27 unidades da Federação, nos dias 3 e 10 de novembro.

Com uma das datas mais aguardadas do ano se aproximando, os estudantes reforçam os estudos na expectativa de sair na frente e conquistar a tão sonhada vaga na faculdade. Pensando nisso, sites, canais no YouTube, podcasts e perfis nas redes sociais podem ajudar nessa rotina, confira!

Descomplica - YouTube

A plataforma de estudos Descomplica disponibiliza aulas diariamente sobre todas as matérias que caem nos vestibulares. São vídeos curtos com resumos e, também, transmissões ao vivo de aulas mais aprofundadas com mais de uma hora de duração. Anualmente, às vésperas da prova do Enem, os professores do canal ainda se reúnem para o Aulão Relashow, uma live que mistura dicas e lembretes de última hora com entretenimento.

Professora Carol Mendonça - Instagram

O perfil da professora Carol Mendonça no Instagram se propõe a ensinar gramática de forma leve, dinâmica e divertida. Carol é conhecida por suas paródias e pelos vídeos que usam músicas sertanejas e funks para ensinar as regras gramaticais.

Me Salva - YouTube

A plataforma disponibiliza parte do seu material gratuitamente no YouTube. São vídeos aprofundados, resolução de exercícios, transmissões ao vivo e simulados. Estão disponíveis, também, vídeos de resumos curtos, mais sucintos, além do quadro Corretor Sincerão, no qual o professor Henrique Araújo corrige textos que foram escritos por usuários da plataforma e dá dicas para a prova de redação do Enem.