Em segundo dia de lockdown em Fortaleza, polícia encerra feira e aglomeração no Mercado dos Peixes

Mal havia começado o segundo dia do lockdown em Fortaleza, e a Polícia Militar pôs fim a uma aglomeração que se formou no Mercado dos Peixes, na Praia do Mucuripe. E ainda encerrou feiras, na manhã deste sábado (9).

Durante o primeiro dia de aplicação das regras mais rígidas, nesta sexta-feira (8), já havia sido verificada uma grande concentração de pessoas em terminais de ônibus, além de engarrafamentos em pontos de bloqueio realizados em algumas das principais avenidas na cidade. As ações têm como objetivo reduzir os índices de transmissão do novo coronavírus.

Nas primeiras horas da manhã de hoje, policiais militares encerraram o comércio de peixes da Praia do Mucuripe, onde havia uma grande concentração de pessoas. As aglomerações na região são comuns e ocorreram antes mesmo da Semana Santa, quando o comércio de peixes na região costuma ser mais intenso.

Imagens gravadas por um morador da região mostram que a aglomeração já estava formada desde às 5h30. A multidão de pessoas também é vista em vídeos gravados às 6h e 6h30. Imagens de 7h mostram composições da Polícia Militar no local, dispersando o público.

> Cinco idosos internados em abrigos morrem de Covid-19 no Ceará

> Imagens aéreas mostram ruas de Fortaleza no primeiro dia de lockdown

> Perguntas e respostas sobre o isolamento social mais rígido em Fortaleza

O autor dos vídeos, que não vai ser identificado, afirmou que a movimentação de pessoas já era perceptível por volta das 3h. Além dos pescadores e compradores reunidos na feira livre, as imagens mostram outras pessoas sem máscaras, praticando atividades físicas e andando de bicicleta.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), composições do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) foram até o local e, após muita insistências, encerraram a feira. Os agentes orientaram as pessoas a voltarem para as suas casas. Ninguém foi preso.

Barracas são desmontadas na Feira do São Cristóvão

Policiais militares, guardas municipais e funcionários da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também desmontaram a popular Feira do São Cristóvão, no bairro Jangurussu. Mesmo após resistência e reclamação dos feirantes, as barracas foram desfeitas. A movimentação ainda permaneceu intensa no local ao longo desta manhã.

A polícia e fiscais da Agefis também orientaram o fechamento de bancas e outros estabelecimentos considerados não essenciais no bairro Messejana. O fluxo de pessoas nas ruas nesta manhã era intenso.

Fluxo intenso no Mercado São Sebastião

No Mercado São Sebastião, no Centro da capital, a movimentação foi intensa durante toda a manhã de hoje. Os administradores do maior mercado da cidade chegaram a montar barreiras nas principais entradas de acesso ao equipamento, com o intuito de reduzir aglomerações, mas ainda assim muita gente entrava no local ao mesmo tempo.

Desde 5 de maio, o Mercado São Sebastião passou a distribuir máscaras de tecido e a usar termômetro para medir a temperatura corporal dos clientes. Por funcionar, principalmente, como centro de abastecimento para os comércios menores da região, o local já adota, desde março, medidas de prevenção, como a instalação de 15 pias com sabão, recipientes com álcool em gel 70%, além reforço na higienização e no sistema de entregas dos restaurantes e boxes.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual realizaram uma blitz educativa em seu posto, na CE-040 Foto: Fabiane de Paula

Comerciantes tentam driblar a fiscalização

Alguns estabelecimentos que não oferecem serviços essenciais estavam funcionando nesta manhã na avenida Castelo de Castro, no bairro São Cristóvão.

Uma loja de utensílios de casa e cozinha, de conserto de roupas, de colchão e até mesmo um salão de beleza estavam com metade de suas portas abertas. A alternativa é utilizada pelos comerciantes como formar de dar continuidade às vendas, driblando a fiscalização.

Blitze nas rodovias

No intuito de garantir o isolamento social e reduzir a proliferação da Covid-19 no estado, novas fiscalizações foram realizadas em rodovias neste sábado.

No posto da Polícia Rodoviária Estadual, na CE-040, os agentes pararam motoristas e os orientaram sobre a importância de manter o isolamento domiciliar como forma de evitar o contágio da doença.

Ceará ultrapassa marca dos mil óbitos por Covid-19

O Ceará ultrapassou mil mortes causadas pela Covid-19, conforme a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde, atualizada na manhã deste sábado (9). Agora, o estado registra 1.017 óbitos e 15.243 casos confirmados da doença.

Fortaleza continua sendo a cidade com maior concentração do novo coronavírus desde o início da pandemia, com 10.572 casos e 779 óbitos.

O governador Camilo Santana se manifestou em suas redes sociais, declarando "profundo pesar a todas as famílias e amigos" de quem perdeu seus entes queridos para a doença.

"Não são apenas números. São rostos e histórias de dor e de saudade. Seguimos nessa luta para salvar outras vidas", disse o chefe do executivo estadual.