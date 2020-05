Cinco idosos internados em abrigos morrem de Covid-19 no Ceará

Depois que a transmissão comunitária do Sars-Cov-2 foi confirmada no Ceará, os casos da Covid-19 se espalharam com velocidade mais acentuada. A circulação viral da pandemia fez até unidades de acolhimento registrarem os primeiros óbitos. Embora tenham adotado medidas de contenção, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), por exemplo, tiveram cinco mortes e um caso ainda sendo investigado. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Contudo, a Pasta não especificou em quais dos 48 equipamentos de assistência à terceira idade as mortes aconteceram, assim como o gênero e a faixa etária das vítimas. Fortaleza possui 18 ILPIs com acompanhamento domiciliar realizado pelo Hospital Waldemar de Alcântara. Outras 30 estão distribuídas em cidades do interior, quem recebem apoio dos próprios municípios, complementa, informando que disponibiliza EPIs e testes rápidos para todas as unidades.

Antes mesmo das confirmações de Covid-19, os abrigos já estavam sendo monitorados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), através dos promotores de Justiça e do Grupo Especial de Combate à Pandemia. O órgão solicitou a elaboração de planos de contingência para evitar a propagação do coronavírus, incluindo o uso de EPIs, suspensão de visitas e aplicação da etiqueta de higiene.

"Uma das formas de fazer esse acompanhamento é por meio de questionários virtuais, elaborados pelo MPCE em parceria com o Conselho Estadual do Idoso (CEDI), para trocar informações e orientações entre os órgãos de controle social e as instituições", ressaltou, em nota.

Ainda assim, óbitos foram documentados. De acordo com o MPCE, pelo menos dois dos cinco idosos mortos, viviam institucionalizados em uma mesma ILPI de Caucaia. O primeiro caso veio à tona na noite da última segunda-feira (4), três dias após um homem com testagem positiva falecer no hospital público do município.

A outra anotação mapeada pelo órgão trata-se de uma mulher, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) no sábado (2) com os sintomas da Covid-19 e veio a óbito na terça-feira (5), às 12h30. O resultado laboratorial do exame não foi divulgado.

Um parente da vítima, cuja identidade será preservada a seu pedido, disse que a idosa de 85 anos tinha diagnóstico de alzheimer. Ela foi levada da ILPI para a emergência pela família, após ter conhecimento de que a mulher apresentava febre e tosse intensa.

"Quando a gente se vê em uma relação dessa, de pensar o que é a morte e o que é a perda, a gente não associa", pondera a fonte. A perda trouxe ainda o sentimento de "frustração", já que todas as pessoas próximas à vítima haviam reforçado as medidas de prevenção, como o distanciamento social, uso de máscaras e lavagem das mãos.

Atenção

Para a familiar, é preciso que a sociedade pare de minimizar a força que o coronavírus tem sobre a vida dos infectados.

"Eu gostaria de falar para as pessoas, principalmente idosos, que não é brincadeira, não é uma gripezinha. As pessoas têm que entender e fazer a sua parte. As coisas não se resolvem em uma quarentena sem responsabilidade social", finaliza a parente.

Nesse cenário, o MPCE vai intensificar a fiscalização nas ILPIs. Segundo o promotor Hugo Ponte, representantes de 20 municípios com ILPIs participaram, na tarde de ontem (8), de uma reunião virtual para atualizar os cronogramas de contingência da doença. O órgão solicitou das secretarias municipais um detalhamento das ações que serão implementadas.

"São atualizações naturais desse processo. É preciso saber, de uma forma mais direta, quais as ações imediatas quando acontecer um óbito, qual o protocolo adotado para os idosos lúcidos que desejarem voltar para casa com segurança, como implementar os testes nos idosos e nas equipes", explica.