Coronavírus: Mercado São Sebastião começa a distribuir máscaras e aferir temperatura de clientes

Com redução e controle de entradas, o Mercado São Sebastião, localizado no Centro de Fortaleza, começa a distribuição de máscaras de tecido, além de realizar a aferição de temperatura de clientes, a partir desta terça-feira (5). As ações são medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Lugar de grandes aglomerações, o Mercado funciona como centro de abastecimento para mercados menores da região. Dessa maneira, de forma preventiva, o local passa por adequações para evitar a transmissão do vírus desde o início da pandemia. Além das novas ações, o Mercado já conta com 15 pias com sabão, recipientes com álcool em gel 70%, reforço na higienização e no sistema de entregas dos restaurantes e boxes.

Já os comerciantes do Mercado que fazem parte do grupo de risco da doença, como os idosos, foram autorizados a fazerem substituição de funcionário nos boxes. Desde o início da semana passada, apenas quatro entradas do local estão em funcionamento: duas no estacionamento e duas na entrada principal. Todas com grades de bloqueio. Além disso, o local está funcionando apenas de terça a sábado, de 5h às 13h, e aos domingos de 5h ao meio-dia.