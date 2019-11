Diário do Nordeste vence Prêmio Policiais Federais de Jornalismo

A Federação Nacional dos Policiais Federais e o Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal realizaram na noite desta quinta-feira (21), em Brasília, a 3° edição do Prêmio Policiais Federais de Jornalismo.

A série de reportagens "Entre o Dever e o Crime", do jornalista Cadu Freitas, do Diário do Nordeste, foi a vencedora na categoria Impresso.

O especial foi publicado na editoria de Segurança e trata do aumento no número de mortes em decorrência de intervenções policiais nos últimos seis anos no Ceará. Os números que subsidiaram as reportagens foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e cedidos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O diretor da sucursal do Sistema Verdes Mares em Brasília, Wilson Ibiapina, representou o jornalista cearense na premiação.

Os outros finalistas da categoria impresso foram os jornalistas Rafael Soares,do "Jornal Extra", e Raquel Lopes, do jornal "A Gazeta".

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luis Boudens, ressaltou a parceria da imprensa com os policiais federais e comentou que o Ceará tem sido um exemplo para o pais na área de segurança.

"Teve um período de muitas tentativas de erros e acertos em relação a segurança pública, se a gente consegue utilizar o exemplo do Ceará pro resto do Brasil tenho certeza que a gente vai ter muito acerto", declarou.