Coronavírus: Fortaleza tem ruas e avenidas parcialmente vazias na manhã desta terça; veja fotos

Fortaleza teve uma manhã com pouco fluxo de pessoas e de veículos em algumas ruas e locais públicos nesta terça-feira (17). Nesta segunda-feira (16), o governador Camilo Santana (PT) decretou estado de emergência em saúde pública por causa do coranavírus. Dentre as medidas, estão a suspensão de aulas nas escolas e universidades públicas por 15 dias a partir de quinta-feira (19) e de eventos públicos com a participação de mais de 100 pessoas.

O terminal de ônibus do Centro, na praça Coração de Jesus, normalmente local de grande trânsito de pessoas, estava mais calmo do que costume nesta manhã

Outros locais do Centro da capital ficaram quase vazios, como estabelecimentos localizados nas ruas Barão do Rio Branco, Major Facundo e no entorno da Praça do Ferreira. Foi possível observar várias pessoas com máscaras.

A capital cearense possui oito dos nove casos confirmados do novo coronavírus no Ceará, conforme atualização da Secretaria da Saúde (Sesa) feita na tarde desta segunda-feira (16). Outros 62 casos estão sob investigação, e 99 já foram descartados.

A Avenida da Universidade, que liga bairros como Farias Brito e Benfica para o Centro, ficou com o trânsito tranquilo, como se fosse feriado. Ruas paralelas à Reitoria e à Casa Amarela da Universidade Federal do Ceará (UFC) também ficaram praticamente vazias. O mesmo ocorreu na Estação do Metrô de Fortaleza do Benfica.

No Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, na Avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima, a quantidade de passageiros também foi considerada pequena em comparação a outros dias. Funcionários de empresas de ônibus, comerciantes e os próprios passageiros foram vistos com máscaras.

Isolamento e hábitos

Para a virologista e epidemiologista da UFC, Caroline Florêncio, as medidas tomadas pelo poder público estão de acordo com o que vem sendo implementado em outros países, como a China, que conseguiu controlar a epidemia.

"O isolamento, juntamente com os hábitos de educação e higiene adotados, são as melhores armas contra o avanço do número de casos", diz a pesquisadora.

Para Caroline, é preciso "sermos cuidadosos ao extremo neste momento em que estamos sob controle do que esperar acontecer um número assustador de casos (como na Itália)". A medida de isolamento pode ajudar a conter os casos que chegam ao Ceará, segundo ela. "A exemplo da China, que agora reporta casos importados apenas, o isolamento é de fato bastante eficaz", diz Florêncio.

De acordo com a pesquisadora da UFC, o medo da população nesse primeiro momento é natural, mas na "medida em que passamos a conhecer mais a doença, o seu agente e sua epidemiologia, o medo dá lugar à razão".

"E assim como o H1N1 ficou comum, talvez a Covid-19 seja também mais um vírus a ter circulação entre os humanos. Ter medo é natural diante uma doença emergente", conta Caroline.

Assim como o secretário de saúde, a professora reforça a previsão de que o pico epidemiológico da doença no Estado do Ceará ocorrerá em torno do mês de abril.

"Nós temos outros vírus endêmicos aqui em Fortaleza, como o vírus sindicial respiratório e o influenza A, que tem o seu pico de atividade no mês de abril - tem artigos que comprovam isso. Se a Covid-19 vai seguir o mesmo comportamento, só o tempo dirá".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia da Covid-19 no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.