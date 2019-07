Concurso para a Câmara de Fortaleza assina contrato com a banca organizadora

O concurso para a Câmara de Fortaleza está cada vez mais próximo de ter início. Nesta quarta-feira (31), foi publicada, em diário oficial, a assinatura do contrato com a banca organizadora, que será a Fundação Carlos Chagas.

Com isto, nada mais impede a publicação do edital de abertura de inscrições, que pode ocorrer nos próximos dias. A publicação determina que a seleção contará com uma oferta de 31 vagas. Porém, as opções ainda deverão ser confirmadas oficialmente, o que deve ocorrer em breve, dependendo de novas informações por parte do órgão.

Embora os cargos não estejam oficialmente confirmados, a expectativa é de que a seleção conte com oportunidades para três carreiras: agente de gestão, técnico de gestão e analista de gestão. Para agente e técnico de gestão é exigido ensino médio, enquanto para analista é necessário possuir nível superior.

Anunciado desde 2014, o processo teve seus preparativos efetivamente iniciados em fevereiro deste ano, quando o Ministério Público (MPCE) protocolou uma recomendação para que a casa realizasse seu concurso dentro de um prazo de três meses, ou seja, até maio. Recentemente, para agilizar os procedimentos, foi publicado o ato da mesa 03, de 1º de março de 2019, que forma a comissão do certame.

Embora cargos e vagas ainda não tenham sido anunciados, a Câmara conta com aproximadamente dois mil servidores, sendo apenas 10% efetivos. Além disso, o concurso já consta no orçamento 2019.