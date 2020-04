Com aumento de casos da Covid-19, leitos de UTI chegam a quase 90% de ocupação no Estado

O aumento de casos do novo coronavírus no Estado levou o Ceará a quase 90% de ocupação dos leitos de UTI, informou o titular da Secretaria da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (14). A demora das pessoas em procurar o atendimento médico é um dos fatores para a saturação da rede de atenção intensiva, já que os pacientes acabam chegando nas unidades necessitando de urgência na internação.

Só em Fortaleza há 245 pessoas internadas por Covid-19. Em todo o Ceará, são 120 internações em UTIs por causa da doença, informou o secretário. Novos 160 leitos foram implantados no Estado nas últimas três semanas, e a previsão é garantir 690 leitos de terapia intensiva extras, afirmou o secretário.

Isolamento social

A medida de isolamento social no Ceará antes do registro de pico da Covid-19 foi o principal fator para evitar o esgotamento de leitos no Estado, avaliou Dr. Cabeto. O decreto para o fechamento do comércio e, portanto, para o distanciamento das pessoas, evitando a proliferação do novo coronavírus, deve ser prorrogado mais uma vez, adiantou o secretário.

"O que estamos discutindo é melhorar nosso isolamento social. Esse isolamento social é universal. Nós temos alguns municípios obedecendo as regras, mas a população em alguns distritos, bairros, não tem obedecido o isolamento. É muito importante entender que esse isolamento feito até aqui foi muito eficiente em reduzir o número de casos em um curto espaço de tempo. A colaboração das pessoas de todos os bairros, principalmente nos municípios do interior e bairros da periferia de Fortaleza é fundamental nesse momento. Nós não podemos relaxar ainda, não é esse momento", ressaltou Dr. Cabeto.

Mortes pelo SUS

A maioria das mortes em pacientes diagnosticados com Covid-19 ocorreu em unidades públicas de saúde, enquanto em hospitais privados o número de óbitos reduziu, informou o secretário. Os dados têm relação com a demora para a procura do atendimento médico no sistema público de saúde, avaliou o Dr. Cabeto.

"Há uma média de tempo entre o início dos sintomas e a procura pela unidade maior do que o registrado em hospitais privados. Isso provavelmente explica a mortalidade nos hospitais públicos ser muito maior do que nos privados", apontou.

Coronavírus no Ceará

Já são mais de 2 mil casos de Covid-19 no Ceará, chegando a 107 mortes registradas nesta terça-feira, segundo dados da plataforma digital IntegraSUS, da Sesa, atualizados até as 14h30. Ao todo, 59 municípios têm registro da doença.