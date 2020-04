Detento infectado por novo coronavírus recebe alta e é solto pela Justiça

O primeiro detento do sistema penitenciário cearense a ser infectado pelo novo coronavírus é considerado curado da doença e já recebeu alta do Hospital São José, em Fortaleza. Para completar, a Justiça Estadual decidiu soltar o jovem de 24 anos. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

O interno da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, localizada em Itaitinga, foi levado ao hospital com sintomas de gripe, no dia 2 de abril deste ano, e recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19, no dia 7.

Segundo a SAP, em nenhum momento o preso precisou de ajuda mecânica para respirar. Depois de 12 dias na unidade de saúde, ele recebeu alta na manhã desta terça-feira (14). O jovem saiu do hospital direto para casa, já que teve habeas corpus concedido pela Justiça Estadual.

A confirmação do primeiro caso de Covid-19 ligou o alerta do sistema penitenciário. A direção da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim decidiu fazer o exame para a doença nos 17 detentos que estavam na mesma cela do preso infectado, e todos os resultados deram negativo.

A SAP informou, à época, que os internos desta Unidade que possuem algum tipo de fator de risco também passaram por tratamento diferenciado e estão recolhidos em local isolado e seguro.