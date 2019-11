Com 40,5°C, Jaguaribe atinge maior temperatura do Brasil no fim de semana

O município cearense de Jaguaribe, localizado no Vale do Jaguaribe, alcançou temperatura máxima de 40,5°C, a maior do fim de semana, ao lado de Oeiras, no Piauí. A informação foi confirmada hoje pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além de Jaguaribe e Oeiras, também foram registradas temperaturas elevadas em Ibotirama (BA) e Floriano (PI), com 39,9°C, e Porto Murtinho (MS), que chegou aos 39,5°C. Segundo a Funceme, “a tendência é que o calor siga constante ou maior em todo o território”.

“Não é comum, mas essa variabilidade no mês de outubro aconteceu neste ano, sendo um mês muito quente, de um a dois graus a mais do que o normal”, explicou o meteorologista Davi Ferran.

Ainda de acordo com o órgão, Crateús e Iguatu são aqueles com maiores médias: 35,7°C. Fortaleza, ainda conforme o histórico, deve passar de 31,2°C para 31,5°C.