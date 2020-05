Ceará ultrapassa marca de 800 mortes por Covid-19 nesta quarta; número de casos chega a 12,2 mil

O Ceará ultrapassou o patamar de 800 mortes decorrentes da Covid-19, com o registro de 816 óbitos. O número de diagnósticos positivos também avançou e já chega a 12.206, aponta a plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) às 11h41 desta quarta-feira (6).

Em relação ao boletim epidemiológico das 17h19 desta terça-feira (5), que anotava 795 mortes e 11.470 casos confirmados, houve um acréscimo de 21 novos óbitos e de 736 outros registros de infecção pela doença.





>Saiba o que pode e o que está proibido no período mais rígido de isolamento social em Fortaleza

> Novo decreto mantém 74,8% da atividade econômica cearense ativa

>Parlamentares divergem sobre prorrogação de decreto estadual

Fortaleza concentra a maior quantidade de pacientes com diagnósticos laboratoriais positivos (9.006) e de óbitos (626) no estado. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência, com 538 e 252 casos confirmados, especificamente. Sobral, na Região Norte, é o município do interior com mais confirmações da doença - são 171, conforme o documento.

Em todo o Estado, já são 163 municípios com registros da Covid-19. Ainda conforme a Sesa, são investigados 25.551 casos e 33.602 exames foram realizados para confirmação ou descarte da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 6,7%.

Câmeras de segurança para fiscalizar quarentena

O Governo do Ceará vai utilizar o sistema de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) e dos órgãos de fiscalização de trânsito, estadual e municipal para fiscalizar a mobilidade de pessoas e de veículos durante o novo decreto de isolamento social determinado nesta terça-feira (5) pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

As fiscalizações, tanto na Capital como no Interior, serão mais rígidas para tentar conter o avanço do novo coranavírus no Estado.

Camilo afirmou que está previsto para esta quarta-feira a definição do plano operacional das principais ações do novo decreto, no qual Fortaleza terá medidas mais rígidas de quarentena. “Hoje vamos fechar a operacionalização dessas ações na Capital. A determinação é ser duro para que se cumpra o decreto”, afirmou.