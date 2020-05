Saiba o que pode e o que está proibido no período mais rígido de isolamento social em Fortaleza

Na manhã desta terça-feira (5), o governador Camilo Santana e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciaram a prorrogação do decreto de isolamento social no estado, aumentando o rigor das medidas na capital, epicentro da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Entre as novas medidas de prevenção, está o uso obrigatório de máscaras pela população ao sair de casa a partir desta quarta-feira (6). As novas regras em Fortaleza passam a valer na sexta-feira (8), para que haja tempo de ajuste entre a população. Confira abaixo o que está proibido até o dia 20 de maior, e o que a população ainda está liberada para fazer.

O que está proibido:

fazer aglomeração de pessoas em espaços públicos ou particulares, incluindo a realização de feiras;

a circulação de pessoas em locais ou espaços públicos, tais como praias, praças, calçadões

pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de contágio pela COVID-19 deverão permanecer em confinamento obrigatório no domicílio, em unidade hospitalar ou em outro lugar determinado pela autoridade de saúde, podendo sofrer punição na esfera criminal. O art. 268, do Código Penal, traz pena de detenção, de um mês a um ano, e multa, caso seja descumprido.

Quando podemos sair de casa:

em deslocamento para unidades de saúde para atendimento médico;

em deslocamento deslocamento para fins de assistência veterinária;

em deslocamento para o trabalho em atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a funcionar na forma da legislação;

na circulação para a entrega de bens essenciais a pessoas do grupo de risco;

em deslocamento para a compra de materiais imprescindíveis ao exercício profissional;

em deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e unidades judiciárias, no caso da necessidade de atendimento presencial ou no de cumprimento de intimação administrativa ou judicial;

em deslocamento a estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado nos termos da legislação;

em deslocamento para serviços de entregas;

em deslocamento para o exercício de missão institucional, de interesse público, buscando atender a determinação de autoridade pública;

na circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidados a idosos, a crianças ou a portadores de deficiência ou necessidades especiais;

em deslocamento de pessoas que trabalham em restaurantes, congêneres ou demais estabelecimentos que, na forma da legislação, permaneçam em funcionamento exclusivamente para serviços de entrega;

em trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população socialmente mais vulnerável;

em deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados. Nestes casos, deve-se portar documento ou declaração subscrita demonstrando o motivo para se estar nas ruas.

Que veículos podem circular:

serviços de transporte por táxi, mototáxi ou veículo disponibilizado por aplicativo;

veículos pertencentes a estabelecimentos ou serviços essenciais em funcionamento;

veículos relacionados às atividades de segurança e saúde;

transporte de carga.

Quem pode entrar ou sair de Fortaleza