Ceará tem taxa de ocupação de UTIs acima de 80% em 20 unidades de saúde com pacientes da Covid-19

Pelo menos 20 unidades hospitalares do Ceará, que atendem pacientes infectados com o novo coronavírus, estão com taxa de ocupação acima dos 80%, de acordo com informações da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa) atualizadas na noite deste sábado (9). Só na capital cearense, são 17 unidades nesta mesma situação.

Conforme a Sesa, o Ceará possui 1.521 leitos de enfermaria e 1.211 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o atendimento de casos de coronavírus em Fortaleza e no interior.

Em Fortaleza, há sete unidades com taxa de ocupação máxima entre as quais se destacam o Hospital Geral Waldemar de Alcântara, Hospital Universitário Walter Cantídio, Hospital São José, Hospital Infantil Albert Sabin em Fortaleza, todos com 100% das UTIs ocupadas. No interior, o Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, com 93,33% e Hospital Regional Norte em Sobral, com 88,89%.

Ainda segundo o IntegraSUS, 450 pacientes, que estavam internados com a Covid-19, receberam alta nas últimas 24 horas. Em todo o estado, a taxa de ocupação das UTIs em todo o estado é de 78,32% e dos leitos de enfermaria é de 73,42%

Ceará tem mais de 7 mil recuperados

Quase metade das 15.879 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Ceará estão curadas da doença, de acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Saúde) atualizada às 17h08 deste sábado (9). São 7.173 recuperados em todo o estado, o que representa 45,17% do total que testou positivo até agora. Em Fortaleza, dos 10.995 casos, estão curadas 5.176 pessoas.

Além da capital cearense, outras três cidades com o maior número de recuperados são Caucaia (261) e Maracanaú (161), ambas na região metropolitana, e Sobral, na região norte do estado, com 123 curados.

Neste sábado (9) com o estado ultrapassou a marca dos mil óbitos por Covid-19 e agora soma 1.062 mortes, um acréscimo de 65 novos registros nas últimas 24 horas. São 15.879 casos confirmados, no estado, que tem taxa de 6,7% de letalidade. Com 809 óbitos e quase 11 mil casos confirmados, Fortaleza continua sendo o epicentro da pandemia no Ceará

O governador Camilo Santana se manifestou em suas redes sociais, declarando "profundo pesar a todas as famílias e amigos" de quem perdeu seus entes queridos para a doença.

"Não são apenas números. São rostos e histórias de dor e de saudade. Seguimos nessa luta para salvar outras vidas", disse o chefe do executivo estadual.

Carga de EPIs

Um avião com uma carga de 7,5 toneladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 4 respiradores pousou em Fortaleza na tarde deste sábado (9). Os insumos vão ser utilizados para auxiliar os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate ao enfrentamento ao novo coronavírus. Além do material adquirido no exterior, a prefeitura comprou da industria local outras ferramentas de trabalho a exmplo dos protetores faciais e aventais impermeáveis.

Entre as unidades de saúde que atuam no combate à Covid-19 que irão receber os equipamentos estão o anexo do Instituto Doutor José Frota (IJF 2), Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vergas, Hospital da Mulher, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os postos de saúde da Capital.

“Nós fizemos uma aquisição internacional de EPIs de máscaras cirúrgicas, máscaras N95 e macacões impermeáveis de uma empresa chinesa e estamos recebendo a segunda e terceira remessas que representam em torno de 20% da compra total realizada”, disse Joana Maciel, secretária da Saúde de Fortaleza.

Aglomeração em feira no Mucuripe

Mal havia começado o segundo dia do lockdown em Fortaleza, e a Polícia Militar pôs fim a uma aglomeração que se formou no Mercado dos Peixes, na Praia do Mucuripe. E ainda encerrou feiras, na manhã deste sábado (9).

Durante o primeiro dia de aplicação das regras mais rígidas, nesta sexta-feira (8), já havia sido verificada uma grande concentração de pessoas em terminais de ônibus, além de engarrafamentos em pontos de bloqueio realizados em algumas das principais avenidas na cidade. As ações têm como objetivo reduzir os índices de transmissão do novo coronavírus.





Nas primeiras horas da manhã de hoje, policiais militares encerraram o comércio de peixes da Praia do Mucuripe, onde havia uma grande concentração de pessoas. As aglomerações na região são comuns e ocorreram antes mesmo da Semana Santa, quando o comércio de peixes na região costuma ser mais intenso.

Imagens gravadas por um morador da região mostram que a aglomeração já estava formada desde às 5h30. A multidão de pessoas também é vista em vídeos gravados às 6h e 6h30. Imagens de 7h mostram composições da Polícia Militar no local, dispersando o público.

O autor dos vídeos, que não vai ser identificado, afirmou que a movimentação de pessoas já era perceptível por volta das 3h. Além dos pescadores e compradores reunidos na feira livre, as imagens mostram outras pessoas sem máscaras, praticando atividades físicas e andando de bicicleta.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), composições do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) foram até o local e, após muita insistências, encerraram a feira. Os agentes orientaram as pessoas a voltarem para as suas casas. Ninguém foi preso.

Barracas são desmontadas na Feira do São Cristóvão

Policiais militares, guardas municipais e funcionários da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também desmontaram a popular Feira do São Cristóvão, no bairro Jangurussu. Mesmo após resistência e reclamação dos feirantes, as barracas foram desfeitas. A movimentação ainda permaneceu intensa no local ao longo desta manhã.

A polícia e fiscais da Agefis também orientaram o fechamento de bancas e outros estabelecimentos considerados não essenciais no bairro Messejana. O fluxo de pessoas nas ruas nesta manhã era intenso.