Ceará registra 5.833 casos de Covid-19 neste domingo; número de mortes chega a 327

O total de casos confirmados da infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) chega a 5.833 no Ceará, conforme os dados divulgados no boletim digital da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 9h deste domingo (25). Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, foram registradas ainda 327 mortes por Covid-19 até o momento no Estado.

Neste sábado houve o maior número de confirmações de óbitos em consequência do vírus. Foram 33 registros a mais, em relação ao dia anterior.

Fortaleza continua sendo a cidade cearense a concentrar a maioria dos registros de Covid-19, com 4.648 casos confirmados e 258 óbitos nesta sexta.

Ao todo, 20.816 testes foram realizados e há 17.426 casos sob investigação no Ceará, estado onde o novo coronavírus já alcança 134 municípios.

A taxa de letalidade da doença em todo o território cearense é de 5,6%.