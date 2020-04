Professora doa 1 kg de alimento para cada atividade feita durante suspensão de aulas presenciais

Durante a suspensão das aulas presenciais, para evitar o contágio pelo novo coronavírus, os professores buscam alternativas para motivar o estudo a distância, como Tatiane Fernandes, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela resolveu doar 1 kg de alimento não perecível a cada atividade realizada por seus estudantes e conseguiu montar quatro cestas básicas para famílias atingidas pela pandemia de Covid-19, no primeiro exercício.



Tatiane é professora no campus de Russas, no Vale do Jaguaribe, e lançou o desafio aos estudantes há três semanas, quando o número de exercícios recebidos era de 47 e que, depois da ideia, saltou para 62 em que foram montadas quatro cestas básicas. “Eu fiquei muito feliz porque é legal saber o quanto os alunos se preocupam com a situação social de Russas a ponto de muita gente, que não estava engajado antes com outras técnicas, se engajou agora para tentar ajudar”, reflete.



A cada 15 dias são enviadas atividades para cerca de 100 alunos na plataforma da UFC, mas a participação não estava satisfatória. A meta agora é de receber 80 lições feitas pelos discentes no próximo exercício, como explica Tatiane. “Para me auxiliar, porque as turmas são bem grandes, eu tenho uma equipe de monitores que a gente denominou de LED (Laboratório de Estrutura de Dados), pontua.



Os alimentos são doados para uma iniciativa de alunos também da Universidade que criaram um site para cadastrar pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. “Eu vi o projeto, já tinha até feito a minha doação, mas comecei a imaginar como divulgar o projeto deles e se eu podia utilizar de alguma forma para que os alunos começassem a ficar mais engajados no sistema”, lembra.



A professora reflete sobre a relevância social que a Instituição possui e o potencial de ampliação dos benefícios para a comunidade ao redor. “A gente tem de encurtar essa distância da Universidade e a sociedade porque podemos fazer muito pela sociedade não só o ensino aos alunos, mas agregar a quem está fora da Universidade e que pode ser impactado de alguma forma”, ressalta Tatiane.



As aulas estão suspensas desde o dia 17 de março como forma de evitar o contágio pelo novo coronavírus no Estado. Foram registrados 326 óbitos em decorrência da Covid-19 e 5.667 pessoas foram infectadas pelo vírus, como registra a plataforma IntegraSUS, neste sábado (25).



Tecnologia



Os alimentos são enviados para os estudantes responsáveis pela plataforma CoronaInfo, que reúne orientações e dados sobre a Covid-19, criada pela empresa júnior do curso de Engenharia de Software da UFC, em Russas. “Além disso é possível você cadastrar pessoas para receber doações e fazer doações por meio da plataforma”, acrescenta o presidente da Include Jr, Gilberto de Oliveira, de 20 anos.



Quem busca doações precisa cadastrar nome, endereço, telefone e fazer uma descrição pessoal para o recebimento das cestas básicas. Os estudantes confirmam as informações e explicam como funciona a retirada dos alimentos em uma loja parceira do projeto, no Centro da cidade. “Houve casos que as pessoas não podiam buscar porque eram mais do interior ainda e nós fomos entregar para 12 famílias”, acrescenta. Já foram doados 702,5 kg de alimentos, que beneficiaram 56 famílias, além da arrecadação de R$ 430,00 para a compra de mais insumos.



Já quem quer ajudar, pode fazer doações pelo site. Gilberto pontua a empresa universitária desenvolve o empreendedorismo e as ações de impacto social. “Nós somos, de certa forma, privilegiados por termos o conhecimento que temos, termos computadores e acesso a internet. Com base nisso, nós temos a responsabilidade de mudarmos a nossa realidade”, conclui.