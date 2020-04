Ceará recebe 15 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde para equipar UTIs públicas no Estado

O Governo Federal enviou 15 respiradores ao Ceará destinados às novas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) do Hospital Leonardo da Vinci, unidade pública de saúde reativada exclusivamente para o tratamento da Covid-19. A informação foi divulgada pelo próprio governador do Estado, Camilo Santana, em suas redes sociais, na manhã deste domingo (19).

O chefe do executivo estadual já havia declarado, neste sábado (18), que o Hospital Leonardo da Vinci teve os leitos de UTI ampliados de 30 para 59. A meta, segundo Santana, é chegar a 130 UTIs somente nesta unidade.

"Chegada de mais 15 respiradores para equiparmos novas UTIs públicas no Ceará. Esses novos equipamentos reforçarão o nosso Hospital Leonardo da Vinci, aberto pelo Governo do Estado para atendimento de pacientes com coronavírus. O envio foi feito pelo Governo Federal", afirmou Camilo, em postagem no Twitter.

Na mesma rede social, o recém empossado ministro da saúde, Nelson Teich, confirmou o envio dos equipamentos para o Ceará e ainda de outros 25 para estados "mais necessitados", como Amazonas e Pernambuco.

"Enviamos hoje respiradores aos estados mais necessitados. CE e AM receberam 15 e PE 10. Produzidos no Brasil. O MS e o Governo Federal estão mobilizados para apoiar os Estados e municípios no enfrentamento desta crise. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance! A capital cearense concentra a maioria dos registros, com 2.588 casos. No total, a Covid-19 foi diagnosticada em 91 municípios cearenses", declarou o ministro. Os casos no Ceará foi atualizado e já ultrapassaram os 3 mil, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Na noite do último 10 de abril, um avião C-105 da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou em Fortaleza trazendo outros 30 respiradores para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19. A aeronave partiu de Guarulhos, em São Paulo, trazendo uma carga com os equipamentos que totalizavam 1,5 tonelada.

Covid-19 no Ceará

O número de pacientes infectados pelo novo coronavírus no Ceará subiu para 3.108 e o de óbitos para 181, apontam os dados mais recentes da plataforma IntegraSUS, da Sesa, atualizados às 9h10 deste domingo (19).

Fortaleza continua sendo a cidade cearense a concentrar o maior número de pessoas infectadas e também de óbitos em decorrência da Covid-19.

Números da Capital

2.589 casos confirmados;

7.105 casos sob investigação;

141 óbitos;

5,4% é a taxa de letalidade

Hospital de campanha

Durante visita de inspeção ao hospital emergencial construído no estádio Presidente Vargas (PV), neste sábado (18), o prefeito Roberto Cláudio informou que a unidade de saúde também vai contar com 132 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a partir da primeira quinzena de maio. O hospital de campanha, cuja entrega está prevista para esta segunda-feira (20), já está apto a realizar os primeiros acolhimentos desde ontem.

Na madrugada deste domingo (19), pelo menos três ambulâncias chegaram ao local levando novos pacientes, mas as internações de pessoas vindas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) foram iniciadas ainda na noite de ontem. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) são responsáveis pela transferência à unidade, que começou a ser construída no dia 23 de março.