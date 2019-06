Catapora: como se prevenir, quais os sintomas e como tratar a doença

As bolhinhas espalhadas por todo o corpo são características, podem atingir até os olhos e a parte inferior da boca – mas, em muitos casos, surgem dias após a infecção por varicela, mais conhecida como catapora. A doença, altamente contagiosa, afetou, de 2014 a 2018, mais de 3.200 cearenses, de acordo com o Ministério da Saúde. O que sabemos sobre a infecção?

– Como se pega catapora? Qual a forma de transmissão da doença?

O contágio acontece pelo contato com o líquido das bolhas da pele ou pela tosse, espirro e saliva e por objetos contaminados pelo vírus varicela-zóster. A transmissão acontece entre um e dois dias antes do aparecimento das lesões e até seis dias depois. O ideal é que a criança ou adolescente fique afastado da escola por sete dias, a partir do aparecimento das bolhas, conforme o Ministério da Saúde.

– Há casos de catapora em Fortaleza e no Ceará, em 2019?

As secretarias estadual e municipal não contabilizam os casos, porque não são de notificação compulsória, ou seja, obrigatória pelas unidades de saúde. Mas o Sistema Verdes Mares ouviu relatos de pelo menos seis crianças que contraíram a doença, na Capital, entre janeiro e junho.

– Existe prevenção?

De acordo com a coordenadora de imunização de Fortaleza, Vanessa Soldateli, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a catapora. Pelo Calendário Nacional de Vacinação da Criança, a primeira dose da varicela deverá ser administrada aos 15 meses, com a tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e catapora). O reforço vem aos 4 anos, com a vacina varicela. Ambas estão disponíveis na rotina dos postos de saúde dos 184 municípios cearenses, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

– Dá para evitar contágio após contato com alguém infectado?

Existem algumas medidas que devem ser adotadas, conforme o MS: lavar as mãos após tocar nas lesões; isolar crianças com catapora não complicada e pacientes internados até que as lesões evoluam para crostas; e desinfectar objetos contaminados com secreções.

– Quais os sintomas da catapora, além das bolhas?

Os sinais começam entre 10 e 21 dias após o contágio pelo vírus. Os principais são manchas vermelhas e bolhas no corpo (inicialmente na face, no tronco ou no couro cabeludo), coceira, mal estar, cansaço, dor de cabeça, perda de apetite e febre.

– A catapora é uma doença grave?

Por ser prevenível e facilmente tratável, a maioria dos casos não é considerada grave, aponta Vanessa Soldateli. Mas as ocorrências mais sérias, que requerem internação do paciente, devem ser comunicadas às secretarias locais e ao Ministério da Saúde. Existem, ainda, possíveis complicações: encefalite (inflamação no cérebro), pneumonia e infecções na pele e no ouvido.

– Qual o tratamento para a varicela ou catapora?

Deve-se tratar os sintomas, por meio de analgésicos e antitérmicos (para dor de cabeça e febre), antialérgicos (para aliviar a coceira) e cuidados de higiene, feitos apenas com água e sabão. Havendo infecção secundária, recomenda-se o uso de antibióticos, conforme o MS.