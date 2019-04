Carros caem em buracos e caminhão fica preso após asfalto ceder em Fortaleza 

Pelo menos três veículos ficaram presos, na manhã desta terça-feira (23), em buracos abertos em vias de Fortaleza, durante a chuva que caiu na Capital. Dois carros de passeio caíram em crateras e um caminhão ficou preso após o asfalto da onde ele circulava ceder.

O primeiro caso foi registrado na rua Solon Onofre, no Papicu. O motorista, Marcos Antônio Gama, levava os filhos para a escola, por volta das 6h40, quando o carro caiu no buraco. “Estava chovendo muito, muita água na pista e o carro só desceu uma banda. Imediatamente, tirei as crianças de perto e saí. O susto foi grande. A gente não esperava, disse. Quem mora no local, informou que a cratera abriu entre a segunda (22) e esta terça.

Cruzamento das ruas Palmácia com George Cavalcante no bairro Jardim Guanabara Vc Repórter

Situação semelhante aconteceu no cruzamento das ruas Palmácia com George Cavalcante, no Jardim Guanabara. Segundo Vitória Régia, moradora da área, o buraco onde um carro caiu nesta manhã já existe desde o início da quadra chuvosa, há dois meses e já foi tapado por servidores da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), mas ele sempre reaparece. "Já registrei reclamação e, desde então, funcionários da Cagece já estiveram no local mais de cinco vezes. Toda vez colocam pedras e areia, vão embora, e já no dia seguinte está o buraco afundando novamente”, disse.

O terceiro caso foi registrado na na rua Valdir Dantas, no bairro Messejana, próximo à rodovia BR-116. Lá, um caminhão ficou presos após o asfalto onde o veículo trafegava ceder durante a chuva.

Rua Valdir Dantas, no bairro Messejana. Vc Repórter

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e, segundo o órgão, os dois primeiros casos são de responsabilidade da Cagece. Por sua, vez, a companhia informou que, no Jardim Guanabara, o problema foi causado por uma "fuga na rede de esgoto e equipes técnicas foram ao local realizar reparos na tubulação". A previsão para a conclusão é até a sexta-feira (26). Sobre a ocorrência no Bairro Papicu, a Cagece disse que será realizada a retirada de um vazamento na rede de distribuição de água. A previsão para conclusão é até o final desta terça.

A Regional VI também foi procurada para comentar o caso do caminhão em Messejana, mas não respondeu às solicitações.