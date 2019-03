Durante o feriado prolongado de Carnaval a previsão do tempo é de nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea, na região da Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Para as outras áreas também há possibilidade de precipitações, mas o céu deve permanecer predominantemente nublado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As chuvas do litoral devem se concentrar durante a madrugada e no período da manhã. Nas regiões vizinhas o cenário deve ser semelhante, com cenário favorável às chuvas.

As precipitações em questão estão associadas à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se encontra próximo à costa norte do Nordeste, conforme análise dos meteorologistas da Funceme.

Já o cenário desfavorável para a ocorrência de chuvas no centro-sul do Ceará, como no Cariri, se deve ao posicionamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

"Apesar da faixa litorânea estar mais favorável às chuvas, não estão descartadas precipitações nas demais áreas, como no centro-sul do Estado.

Há possibilidade. Porém, nós observamos a ocorrência deste fenômeno [VCAN] e seu posicionamento, assim como seu deslocamento podem atrapalhar a ocorrência de chuvas", reforça a meteorologista da Funceme Meiry Sakamoto.

Contudo, o órgão aconselha o folião a acompanhar a previsão ao longo da festa pois podem ocorrer mudanças.

"Este fenômeno é bastante instável. Muda com frequência. Então, pode ocorrer uma mudança em sua atuação que resulte em precipitações", coloca o meteorologista Raul Fritz. .