Camilo Santana sanciona Programa Mais Infância Ceará como lei estadual

O estado cearense está ganhando mais uma política pública voltada para a infância. Criado em 2015, o Programa Mais Infância Ceará é sancionado nesta sexta-feira (22), em solenidade no Palácio da Abolição, como lei estadual pelo governador Camilo Santana. No evento também estão presentes a primeira-dama do Estado e idealizadora do programa, Onélia Santana, além de parceiros e pessoas atendidas pela iniciativa.

O Mais Infância abrange todos os 184 municípios cearenses e é estruturado nos pilares Tempo de Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender. Cuidados materno-infantis, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, além de universalização da pré-escola e ampliação de creches são alguns dos objetivos do programa.

As ações desenvolvidas vão desde o combate a extrema pobreza até a promoção de políticas de saúde, educação, assistência social, lazer e cultura. A sanção sinaliza novas possibilidades de atuação para o programa, que teve seu projeto de lei aprovado no dia 28 de fevereivo deste ano pela Assembleia Legislativa.