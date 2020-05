Áreas com mais aglomerações terão fiscalização intensificada em Fortaleza

Áreas de Fortaleza com mais aglomerações terão fiscalização do cumprimento do decreto social e das medidas mais rígidas de lockdown contra a propagação da Covid-19 intensificadas. A informação foi anunciada pelo prefeito Roberto Cláudio em uma transmissão em uma rede social, na noite desta quinta-feira (21).

"Exatamente por isso a gente está discutindo uma nova forma, mais intensificada, mais contundente e mais diversificada de fiscalizar, para garantir que esse isolamento social rígido possa ser efetivamente e cada vez cumprido até o dia 31 de maio", disse Roberto Cláudio.

O prefeito também destacou que o isolamento social é a forma "mais simples, mais barata e mais efetiva da gente prevenir a disseminação da doença, novos casos, nova necessidade de leito de UTI e eventualmente até o óbito".

Fortaleza é a cidade com maior número de casos do novo coronavírus dos 184 municípios cearenses, com 18.644 diagnósticos positivos e 1.503 mortes. Em um anúncio conjunto, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza confirmaram o prorrogamento do decreto de isolamento social no Estado até 31 de maio. Além disso, as medidas mais rígidas, o chamado "lockdown", seguirão valendo na Capital até a mesma data.

Todas as cidades do Estado já realizam exames em pacientes com os sintomas da doença, contabilizando 77.910 testes até às 18h17 desta quinta, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Segundo a última atualização da plataforma Integrasus, quatro cidades não apresentam confirmações da pandemia, embora tenham feito exames em pacientes com sintomas.