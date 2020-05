Ceará registra mais de 31 mil casos de Covid-19 e 2.043 óbitos

O número de pacientes confirmados com Covid-19 segue aumentando no Ceará. Ao todo, o Estado registrou 31.147 casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus, e um total de 2.043 óbitos pelo doença, de acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada às 14h26 desta quinta-feira (21). A capital cearense, cidade com maior número de casos dos 184 municípios cearenses, já tem 18.480 diagnósticos positivos e 1.412 mortes.

A Secretaria de Saúde (Sesa) informou também que são investigados 43.075 possíveis casos e 616 óbitos suspeitos. O número de exames aplicados é de 75.668. O total de recuperados é 18.254.

O município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, contabiliza 1.078 casos confirmados de Covid-19 e registra 51 óbitos em decorrência da doença. A cidade é a mais afetada pelo novo coronavírus no Ceará, depois da capital cearense.

Estado tem 2 mil policiais afastados por Covid-19



As polícias Civil e Militar, assim como outros setores da sociedade, são afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Conforme dados da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), cerca de 2 mil policiais, entre civis e militares, estão afastados das funções por confirmação ou suspeita de Covid-19.

Apesar de não fornecer os números de policiais civis e militares afastados, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social garantiu, em nota, "que não há comprometimento na realização dos trabalhos de servidores do Sistema de Segurança Pública do Estado em consequência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)".