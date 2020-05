184 municípios do Ceará contabilizam 75.668 testes para Covid-19

O Ceará contabiliza 75.668 testes para diagnóstico da Covid-19 nos 184 municípios. Até às 10h34 desta quinta-feira (21), quando a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) atualizou o boletim epidemiológico sobre a pandemia no IntegraSUS, quatro cidades não apresentam confirmações da pandemia, embora tenham feito exames em pacientes com sintomas.

Liderança

Além de ser o epicentro da Covid-19, Fortaleza é a cidade que mais realiza exames laboratoriais. Segundo a plataforma da Pasta, são 39.457 somente na Capital, o que corresponde a 52,1% do total.

Sobral, no interior, tem o segundo melhor resultado em testagem com 2.841 exames. A cidade contabiliza 840 casos da doença. Com 2.450 coletas e 1.057 casos, Caucaia lidera na Região Metropolitana (RMF).

Os municípios com menores anotações de exames são Antonina do Norte, Grajeiro e Tarrafas, com quatro exames cada, Pacujá (6), Alto Santo (8), além de de Abaiara e Assaré (9). Desse grupo, Alto Santo anota 17 casos, Pacujá, 3; e Antonina e Tarrafas, 2.Os demais municípios contabilizam, pelo menos, 10 exames ou mais.

Altaneira (oito testes) e Granjeiro, no Cariri, Baixio (14 testes) e Umari (11 testes), na Região Centro-Sul são as únicas cidades que não apresentam confirmações da Covid-19. Juntas, elas somam 37 testes.

Pico

Há uma semana, na última quinta-feira (14), o Ceará registrou o pico de testes no período de 24 horas, com 3.391 exames. Este foi o dia com o maior volume de coletas desde o mês de março, quando os três primeiros casos positivos foram divulgados.

Nos balanços seguintes, porém, houve queda na quantidade de exames. Em 15 de maio, a Sesa calcula 3.245 testes. Já nos dias 16 e 17, os números baixaram para 1.283 e 1.219, respectivamente. Por outro lado, nessa segunda-feira (18), o valor subiu para 3.119. Nas últimas 48 horas, novas quedas, com 1.564 testes na terça (19) e 683 ontem (21).

Entre os quatro tipos de exames ofertados no Ceará para diagnóstico da Covid-19, o RT-PCR teve o maior uso, com 47.179. Este, inclusive, é o procedimento mais indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Através do teste rápido, foram 26.696. A metodologia de Quimioluminescência teve 1.748 e a ELISA, 29.