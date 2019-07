Aplicativo ajuda população a encontrar objetos perdidos na Rodoviária de Fortaleza

O mês de julho, na capital, traz com ele as férias escolares e o aumento de 30% do movimento no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, localizada no Bairro de Fátima. O dado é confirmado pelo administrador do equipamento, Newton Fialho, que reforça ainda que, em relação a igual período de 2018, o crescimento é de cerca de 7%.

O maior fluxo de pessoas representa, também, aumento no número de objetos esquecidos no ambiente. Segundo Newton, cerca de 150 itens estão no setor de achados e perdidos do local, entre objetos e documentos.

A orientação para quem busca estes objetos é entrar em contato o mais rápido possível para confirmar a presença do objeto. Para facilitar o processo, o aplicativo Socicam está disponível para sistemas Android e iOS, relata o administrador. "Além do aplicativo, o interessado pode entrar no site oficial da rodoviária, procurar a aba 'nossos serviços' e, ao clicar, ser redirecionado para a página de achados e perdidos", completa.

Os objetos que não forem resgatados, no intervalo de 90 dias, serão doados para instituições de caridade.

Esquemas especiais

Newton reforça que a demanda por transportes na rodoviária normalmente aumenta no período de férias, mas nenhum esquema de reforço na quantidade de ônibus foi executado até o momento. "Por enquanto a demanda ainda é normal, devendo se intensificar a partir do meio do mês, nas vésperas do festival ExpoCrato, de 13 a 21 de julho. As aberturas de horários extras serão realizadas de acordo com a demanda, até o limite operacional", destaca.

Serviço

Administração da Rodoviária de Fortaleza: (85) 3256-5786

Site: www.rodoviariafortaleza.com/servicos

Funcionamento: 8h às 12h/13h às 17h40