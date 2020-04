79 bairros de Fortaleza registram mortes pelo novo coronavírus

Setenta e nove bairros de Fortaleza já registraram mortes de residentes pelo novo coronavírus, conforme dados do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), divulgados na noite desta quarta-feira (22). A capital registrou 194 mortes, segundo a SMS.

O maior número de mortes pela Covid-19 na capital cearense estão concentrados nos bairros Vicente Pizón e Meireles, com nove e oito, respectivamente. A Regional II, onde os dois bairros estão localizados, é a que tem o maior número de vítimas da Covid-19, com 56 óbitos e 968 pessoas contaminadas.

Em terceiro lugar em mortes por bairros, estão o Prefeito José Walter, Granja Lisboa, Barra do Ceará e Cais do Porto, com sete óbitos em cada.

Segundo a SMS, o Grande Vicente Pinzón, a Barra do Ceará, o Grande Pirambu e a confluência dos bairros Fátima, Joaquim Távora, São João do Tauape e Alto da Balança tem uma atenção especial "devido a recente dispersão de casos para bairros de maior vulnerabilidade social de Fortaleza, com a ocorrência de mortes nas mesmas regiões".

Já o Prefeito José Walter, que possui 21 moradores contaminados oficialmente, deve ser investigado isoladamente, segundo o boletim. "A situação do Bairro Prefeito José Walter deve ser investigada isoladamente, pois tem apresentado um número significativo de óbitos, desproporcional ao relativamente baixo registro de casos", conforme o boletim.

Kits de teste rápido

Parte do primeiro lote com 350 mil kits de teste rápido para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) vindos da China devem chegar ao Ceará ainda nesta semana, segundo informações repassadas pelo governador Camilo Santana durante entrevista na manhã desta quarta-feira (22) para o programa Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

“Nós fizemos uma grande compra. Vamos receber nesta semana, a primeira remessa da China. Foram 350 mil testes rápidos que nós compramos para exatamente expandir a testagem no Ceará”, reforçou Camilo.

Leitos no PV

O prefeito Roberto Cláudio anunciou na noite desta terça-feira (21) a entrega de mais 51 leitos de enfermaria do Hospital Emergencial Presidente Vargas. Com a inauguração do segundo bloco concluído, o bloco C, agora são 102 leitos disponíveis para receber pacientes com a Covid-19.

No sábado (18), foram finalizados os 51 primeiros leitos do primeiro bloco concluído e, já na madrugada do domingo (19), o hospital recebeu os primeiros pacientes. Dez destes leitos podem ser transformados em UTI. Os outros dois blocos, que juntos terão 102 leitos, têm previsão de entrega para até o domingo (26).

Casos de Covid-19 no CE

O Ceará alcançou a marca de 4.116 pessoas contaminadas e 239 óbitos em decorrência da Covid-19 até as 17h desta quarta-feira (22), segundo a Secretaria da Saúde do Estado.

Os números atualizados constam na plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Conforme o balanço, 104 municípios já têm confirmações da doença pandêmica.