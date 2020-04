Prefeitura de Fortaleza conclui 2º bloco do hospital no Presidente Vargas e entrega mais 51 leitos

O prefeito Roberto Cláudio anunciou na noite desta terça-feira (21) a entrega de mais 51 leitos de enfermaria do Hospital Emergencial Presidente Vargas. Com a inauguração do segundo bloco concluído, o bloco C, agora são 102 leitos disponíveis para receber pacientes com a Covid-19.

No sábado (18), foram finalizados os 51 primeiros leitos do primeiro bloco concluído e, já na madrugada do domingo (19), o hospital recebeu os primeiros pacientes. Dez destes leitos podem ser transformados em UTI. Os outros dois blocos, que juntos terão 102 leitos, têm previsão de entrega para até o domingo (26).

Covid-19 no Ceará

O Ceará alcançou 3.682 casos confirmados e 221 mortes devido ao novo coronavírus nesta terça-feira (21). De acordo com balanço da plataforma IntegraSUS, a letalidade da doença chega a 6%, a maior registrada até agora. Foram 15 óbitos a mais em relação ao último balanço, divulgado às 17h de segunda-feira (20).

Fortaleza permanece sendo o Município do Ceará com o maior número de casos: 3.018 infecções e 176 óbitos.

Ainda conforme o IntegraSUS, até às 17h20 desta terça-feira, dos 132 leitos disponibilizados no Hospital Leonardo da Vinci, 96 estão ocupados. A média de tempo de internação é de quase cinco dias. Nesta unidade, a Secretaria da Saúde do Estado ainda contabilizou 36 óbitos e 65 altas.

Ao todo, 102 municípios do Ceará já têm pacientes infectados.