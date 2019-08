Grande Fortaleza tem 14 passarelas em reforma ou construção

O que vem primeiramente à cabeça das pessoas ao falar de acidente de trânsito? Colisões de automóveis, motos, ônibus? mas e os pedestres? Os cidadãos de Fortaleza arriscam a integridade no dia a dia ao simples ato de atravessar uma via, principalmente aquelas nas quais não há passarelas para pedestres.

A reportagem visitou três passarelas em construção para averiguar o estado das obras nos locais, duas na BR-222, nos quilômetros 5 e 10, em Caucaia; e uma na BR 116, na altura do quilômetro 20, na Comunidade do Jabuti, no município de Eusébio.

Em Fortaleza e Região Metropolitana, 14 passarelas estão em construção ou em reforma em vias federais para melhor atender aos pedestres. A ação faz parte do Lote 02 do Edital n° 183/2016, que já possui duas passarelas entregues, nos km 2 e 5 da BR 116, além de uma na BR 304, no município de Aracati. Uma passarela ainda segue em fase de estudo de locação para ser construída em Fortaleza, totalizando 18 equipamentos no projeto.

De acordo com Líris Silveira, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do Ceará (Dnit-CE), as localidades das passarelas são escolhidas "levando em conta a quantia de pedestres no local, a partir da população, os pontos mais críticos e perigosos de travessia e a possibilidade da desapropriação dos imóveis".

Ela assegura, ainda, que o Dnit só inicia o processo das obras quando as indenizações já foram acertadas com os moradores do local.

As ações têm por objetivo a contratação dos projetos básicos, executivos e construção de travessias em pontos das BR-304, BR-116, BR-222 e BR-020, garante o Dnit-CE.

Realidade perigosa

Na altura do km 5 da BR 222, no bairro Tabapuá, em Caucaia, uma passarela está em obras de requalificação desde o dia 10 de junho de 2019. O processo inclui restauração da estrutura de concreto, instalação de coberturas, guarda-corpo, telas de proteção e estrutura de iluminação. A previsão de duração da obra é de sete meses, período em que o equipamento ficará interditado, de acordo com o Dnit. No local, as pessoas se arriscam ao atravessar a rua por baixo da passarela, mesmo com uma faixa de pedestres localizada próxima ao local.

Uma dessas "aventureiras" é a doméstica Edineide Costa, de 53 anos, que passa pelo local diariamente para ir trabalhar. "É horrível, não dá para atravessar. A gente fica dependente da boa vontade dos carros, que quase nunca param. O 'jeito' é sair correndo", afirma Edineide, ao relatar a dificuldade de quem passa pelo local todos os dias nos horários de maior movimentação, às 8h e às 18h.

Andando mais 5 km em relação ao interior do Ceará, outra situação parecida, mas, desta vez, em uma passarela que começou a ser construída, na altura do km 10, da mesma via. A situação agrada a estudante Maria Valéria, de 16 anos. "Para atravessar aqui sem passarela, a gente tem que rezar, respirar e passar. Faço isso todos os dias para ir à escola", afirma a aluna, que, além de correr entre os carros para fazer a travessia, precisa pular os pequenos muros que ficam localizados no canteiro central da via.

Indo de uma via federal de Fortaleza a outra, a BR 116, no km 20, também possui uma passarela a ser construída, mas a situação não é animadora para quem necessita do equipamento, de acordo com moradores da região. O autônomo Francisco Cleuton, de 42 anos, mora em frente à construção do equipamento na Comunidade do Jabuti, e não vê com animação a possibilidade de conclusão das obras. "Aqui está tudo parado há muito tempo. Começou, eles colocaram as duas sustentações, dos lados da via, mas não deram continuidade", lamenta Cleuton.

Nas proximidades da passarela, existe uma faixa de pedestres, mas nem sempre é respeitada pelos motoristas, uma vez que não há sinalização com placas ou semáforos, apenas a faixa pintada no asfalto, o que obriga, muitas vezes, os transeuntes a atravessarem desviando dos automóveis que passam pelo local.

O Dnit assegura que a estrutura metálica de revestimento desta passarela em questão já está sendo confeccionada e tem previsão de ser instalada já em setembro deste ano. Após a montagem da estrutura, há o prazo de 90 a 120 dias para a conclusão das operações e entrega do equipamento para a população.

A superintendente Líris assegura ainda que as novas passarelas estão sendo construídas para proporcionar maior conforto e segurança aos populares. "A gente está construindo rampas em dois níveis, para suavizar as subidas, fazendo entradas mais largas e equipando todas as passarelas com coberturas contra chuva e sol", reforça.