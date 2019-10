Feira do Conhecimento 2019 reúne ciência e tecnologia cearense

Uma verdadeira imersão em tecnologia e inovação. É essa a promessa para quem visitar qualquer um dos quatro dias da Feira do Conhecimento – Ciência, Tecnologia, Inovação e Negócios (FdC3) 2019, evento que acontece de 16 a 19 de outubro - no Centro de Eventos do Ceará - apresentando o que de melhor o Estado produz nesse setor. A estimativa é que a programação reúna mais de 15 mil visitantes.

Nesta edição, 170 expositores estarão distribuídos em 16 mil metros quadrados, englobando universidades, empresas, governo e comunidade. As atrações vão desde hackathon, torneio de robótica, corrida de drones, festival de jogos, arena games, planetário, Salão do Inventor, Ceará Faz Ciência, oficinas, maratonas e rodadas de negócios. Além da comunidade em geral, o evento tem como público-alvo jovens empreendedores, empresários, estudantes, professores e pesquisadores e profissionais da área de tecnologia.

No Palco do Conhecimento, uma das novidades do evento, acontecerão as principais palestras painéis, shows e solenidades de premiação. Entre os convidados para as palestras magnas, está o poeta cearense Bráulio Bessa, que falará sobre a “Arte de Empreender” na abertura da Feira. As palestras abordarão assuntos diversos, entre eles, a criação e modulação de projetos, modos de empreender e conceitos de Astrofísica, temas que envolvem tanto o público estudantil quanto os empresários.

Segundo o titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Inácio Arruda, o evento é a oportunidade de tornar público as pesquisas e inovações em desenvolvimento por universidades e demais instituições cearenses.

170 expositores estarão distribuídos em 16 mil metros quadrados Chico Gomes

“Muita coisa que nós fazemos surge na nossa vida, mas não temos ideia de que elas foram fruto de um trabalho de pesquisa, que levou um certo tempo, e que o Estado investiu intensamente. Nós queremos que esse povo ponha na rua o que eles fazem para a população compreender melhor a importância de apoiar a pesquisa científica, tecnológica e a inovação no Ceará e no Brasil”, avalia o secretário.

Saúde

Mais uma vez, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) participa do evento. Desta feita, com a Feira de Soluções para Saúde, trazendo o tema Saúde Digital para Territórios Saudáveis e Sustentáveis. Nessa programação, serão apresentadas atividades abordando assuntos que impactam a saúde da população, assim como o Hackathon, maratona de dados em que profissionais da saúde, desenvolvedores e profissionais de análise de dados discutem novas ideias e desenvolvem projetos a partir de uma base de dados.

A Feira do Conhecimento 2019 é uma realização do Governo do Ceará, através da Secitece, Instituto Centec, Fiocruz, Aprece e Cosems/CE. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente no site www.feiradoconhecimento com.br.

Palestras magnas

16/10: A Arte de Empreender - Bráulio Bessa

17/10: Gente Digital: os líderes do futuro - Silvio Meira

18/10: Como Vencer Tubarões - Camila Farani

19/10: Uma Viagem para o Buraco Negro - Lia Medeiros