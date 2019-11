Com programação diversa, Fala Norte e Nordeste começa dia 28

A partir do próximo dia 28, o Congresso de Radiodifusão - Fala Norte e Nordeste reunirá engenheiros, técnicos, produtores, professores e estudantes da área de comunicação para debater ideias, projetos e formatos que a radiodifusão deve incorporar para se adaptar às novas tecnologias.

"Está tudo preparado do ponto de vista da programação. Todos os palestrantes estão confirmados, e esperamos, acima de tudo, que a radiodifusão saia vencedora disso", destaca Paulo César Norões, presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), instituição que realiza o evento.

O tema do congresso, que acontece na quinta (28) e sexta-feira (29), será "A Radiodifusão na Era da Disrupção". O assunto será distribuído entre palestras e painéis na Expansão L3 do Shopping RioMar Fortaleza, com a participação de empresários e jornalistas de diferentes estados.

A programação, segundo o presidente da Acert, contempla todas as áreas envolvidas na comunicação, em especial, a radiodifusão, que contempla equipes multifacetadas colaborando em prol do produto final.

Público

Um dos painéis promove a discussão acerca da apresentação do esporte como jornalismo ou entretenimento, tendo o narrador e apresentador Luís Roberto de Múcio como um dos convidados. A mediação será feita pelo jornalista Antero Neto. "É uma discussão boa, sobretudo hoje em dia, onde cada vez mais o esporte se aproxima do 'infotenimento', se permitindo um discurso mais leve", avalia Paulo César Norões.

Com a audiência dos demais estados, a organização espera receber um público expressivo nos dois dias. Cada painel deve ter contar com cerca de 400 a 500 participantes.

"Nós vamos ter também o painel institucional com a presença do secretário nacional de radiodifusão, Elifas Gurgel do Amaral, que é do Ministério das Comunicações e é cearense. Ele traz uma visão do Estado, e vai debater com Cristiano Flores, que é diretor geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). Vai ser um painel bem interessante", observa PC Norões.

No dia 29, será realizada a 5ª edição do Prêmio Aboio de Comunicação, que reconhece as melhores peças publicitárias veiculadas em emissoras de rádio e televisão do Ceará, nas categorias de Peça Única e Campanha. Será lançado, ainda, o Desafio Aboio, competição que premiará projetos criados por estudantes de Publicidade e Propaganda.