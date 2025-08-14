Twitter caiu? X apresenta instabilidade nesta quinta (14)
O site Down Detector, que registra problemas em sites e apps, registrou pico de reclamações sobre a rede social
(Atualizado às 12:32)
O X, antigo Twitter, caiu e teve instabilidade para diversos usuários nesta quinta-feira (14). O site abre, mas a plataforma não carrega, segundo relatos. O site Down Detector, que registra problemas em sites e apps, registrou pico de reclamações sobre a rede social.
Antes do meio-dia, já havia 600 reclamações sobre o status do aplicativo e do site.
Ainda não se sabe o que causou a queda do serviço, que voltou, mas ainda pode apresentar problemas.
