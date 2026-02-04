Diário do Nordeste
O que são erupções solares? Nasa registra cinco 'explosões' do Sol em três dias

Três dos eventos ocorreram no domingo (1º).

Redação producaodiario@svm.com.br
Ciência
Legenda: As explosões solares mais intensas estão na classe X.
Foto: NASA/SDO.

A Nasa registrou cinco erupções solares de grande porte em menos de três dias. De acordo com a agência espacial norte-americana, as "explosões" ocorreram numa região ativa denominada AR 4366 — três foram só no domingo (1º).

O primeiro evento foi classificado como X1.0, seguido por outro "excepcional", de classe X8.1, e um terceiro de intensidade X2.8. Já na segunda-feira, foi registrada uma quarta erupção de classe XI.6, e, na terça, outro de intensidade X1.5.

Qual o impacto na Terra?

Erupções solares podem provocar distúrbios em comunicações de rádio, redes elétricas e sistemas de navegação e representar riscos para astronautas que estão em missões espaciais.

No entanto, conforme a Nasa, esses impactos serão leves, porque a maioria das partículas liberadas nessas explosões é barrada pela atmosfera terrestre.

O que é uma erupção solar?

Segundo a Nasa, erupção solar é uma intensa explosão de radiação ou de luz no Sol. São clarões que abrangem todo o espectro eletromagnético, incluindo raios X e gama e ondas de rádio e luz ultravioleta e visível. As erupções são consideradas as explosões mais poderosas do sistema solar.

Classificação das erupções solares

Como na escala Richter para terremotos, as erupções solares também têm classificações. Cada classe representa um aumento de dez vezes na energia. As classes de A a M são subdivididas usando os números de 1 a 9, sendo 9 a mais forte.

  • A: erupções mais fracas, quase imperceptíveis acima da radiação solar de fundo;
  • B: 
  • C:
  • M:
  • X: erupções mais fortes.

A explosão mais poderosa já registrada ocorreu em 2003 e foi classificada como X28.

