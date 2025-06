Caixa Tem fica fora do ar, e usuários relatam instabilidade em aplicativo nesta terça (24)

O aplicativo da Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem, apresenta instabilidade nesta terça-feira (24). O pico de reclamações sobre a plataforma no DownDetector — que monitora falhas em serviços online — foi pela manhã, por volta de 10h50, mas as notificações seguem nesta tarde.

O principal problema, segundo os clientes do banco, é na transferência via PIX e no acesso ao aplicativo.

Clientes do banco reclamam nas redes sociais

No X, antigo Twitter, usuários do aplicativo reclamam da instabilidade. "Caixa, quando irão arrumar as transferências via PIX?", questionou um. "Esse Caixa Tem é o pior aplicativo que existe", criticou outro.