Unifor promove palestra online gratuita com Gabriela Prioli sobre Direito; veja como se inscrever

O projeto Expresso 21, realizado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), terá palestra da advogada criminalista, professora universitária e comentarista política da CNN Brasil, Gabriela Prioli. O evento, que ocorre nesta quarta-feira (30) de forma remota, é gratuito. As inscrições são realizadas no site.

O tema da apresentação será "Por que fazer Direito?". Durante o encontro, a profissional vai debater sobre o que é necessário saber antes de decidir a profissão e quais desafios estarão postos após a escolha.

O Expresso 21 reúne palestras, oficinas, experiências digitais e rodas de conversa com alunos e professores. A ideia é integrar os novos alunos à vida acadêmica.

Mas, também, é voltado para estudantes do ensino médio, possibilitando conhecer melhor futuro e os desafios das profissões.

No dia 6 de julho, o projeto recebe o jornalista, comunicador e consultor de moda Jorge Grimberg. Ele vai falar “Por que cursar moda?”. O evento será às 18h.

Serviço

Palestra: 30 de junho, às 19 horas

Onde: Nas mídias sociais da Universidade de Fortaleza e no canal do YouTube (youtube.com/UniforComunica)

Como se inscrever : as inscrições gratuitas, com certificado de participação ao final. Basta realizar a inscrição no site: unifor.br/web/expresso-21

Entenda o projeto

Expresso 21 é porta de entrada para a universidade. São palestras, oficinas, experiências digitais e rodas de conversa com alunos e professores, cursos sobre temas atuais que vão lhe ajudar a desenvolver a sua nova mentalidade – a de aluno UNIFOR.

Conheça os palestrantes

Gabriela Prioli

Advogada criminalista, professora universitária, comentarista política e apresentadora do CNN Tonight, vai comandar um bate-papo no Master Class "Por que fazer Direito?" no dia 30 de junho, às 19h, nas mídias sociais da Universidade de Fortaleza e no canal do YouTube (youtube.com/UniforComunica).

Jorge Grimberg

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Belas Artes, Grimberg atuou como diretor comercial e de marketing na Worth Global Style Network (WGSN) por dez anos. Foi ainda correspondente dos sites internacionais Vogue America, Business of Fashion, CNN Style e Coolhunting.,