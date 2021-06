Diferentes oportunidades de atuação profissional são foco do projeto Expresso 21

A definição do curso universitário não precisa restringir as possibilidades de atuação do estudante. Dentro do projeto Expresso 21, realizado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), os participantes podem conhecer um pouco mais das possibilidades de cursos em diferentes áreas, por meio de palestras e oficinas gratuitas. As inscrições são realizadas no site do projeto.

Uma das áreas abordadas pelo Expresso 21 é a de Publicidade e Propaganda. Tomando como base a própria experiência no mercado, Diego Paiva, professor do curso na Unifor, explica que foi o desejo de sempre aprender mais que o levou para o ramo da docência. Com ampla experiência na parte de gráfica, ele comenta que, após o fim da graduação e a entrada no mercado de trabalho, o interesse por conhecer novidades permaneceu presente no cotidiano.

“Resolvi entrar no mestrado para continuar descobrindo coisas novas, aprendendo coisas novas, e foi o que aconteceu. E no mestrado eu pensei: ‘parece que (no ensino) a graduação é a área que eu vou poder sempre ficar aprendendo. Inclusive, eu vou me obrigar a ficar sempre aprendendo’. Juntei o útil ao agradável, acabei que entrei pra essa área acadêmica”, explica o professor.

Em relação ao ramo da Publicidade e Propaganda, Diego Paiva o define como “magnético”, pela possibilidade de atrair e agregar outras áreas para o campo de atuação. Na parte gráfica, exemplifica, há a possibilidade de desenvolver trabalhos para área de animação, audiovisual, impresso, entre outras. O professor já desenvolveu duas fontes, como parte de sua pesquisa.

“Peguei não só os conhecimentos do design, mas muito do que eu tinha aprendido lá atrás na graduação, como em comportamento do consumidor, a relação cultural, a relação social que as fontes trazem.”

Experiência universitária

Na Unifor, um dos equipamentos que propicia a prática de diversas vertentes do curso de Publicidade e Propaganda é a agência 365LAB. Ao lado de outros três professores, Diego auxilia estudantes a entrarem em contato com o mercado de trabalho, por meio da realização de campanhas para clientes reais. O projeto, inclusive, permaneceu ativo mesmo durante os períodos de isolamento.

No vídeo a seguir, Diego Paiva explica sobre os diferentes caminhos que o curso de Publicidade e Propaganda oferece, além de comentar sobre a própria trajetória.

Serviço

Expresso 21

Inscrições gratuitas, com certificado de participação ao final.

Portal: unifor.br/web/expresso-21