Revista Jurídica da OAB-CE e ESA-CE lança edital para a seleção de trabalhos para 2ª edição

A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE) juntamente a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) abriram o processo de seleção de artigos de opinião para a 2ª edição da Revista Jurídica da OAB/ESA – CE. Os interessados devem submeter os trabalhos até 25 de maio de 2023, atendendo aos requisitos dispostos no Edital.

O processo de seleção de artigos é destinado à advocacia, incluindo membros da diretoria e conselheiros da OAB-CE, além de bacharéis e graduados em outras áreas correlatas com temas jurídicos. Os artigos deverão ser submetidos para uma avaliação prévia do Comitê Editorial e Executivo, coordenado pelos editores Reginaldo Vilar e Emanuela Martins, que verificará sua pertinência temática com a linha editorial da revista.

"Temos que colocar a doutrina e o conhecimento como pilar central de todas as atividades jurídicas. Após o lançamento da primeira edição online da Revista Jurídica, encerrando um hiato de 20 anos, vamos dar continuidade com publicações semestrais e fortaleceremos ainda mais a área acadêmica", destacou Erinaldo Dantas, presidente da OAB-CE.

Assim como a primeira edição, que contou com 25 artigos de opinião, a nova publicação também será on-line, com os trabalhos selecionados publicados no site da escola. No início de abril, a Revista Jurídica da OAB/ESA - CE obteve a aprovação do seu ISSN sob o nº 2965-1816, código de identificação mundial de publicações periódicas, que garante visibilidade qualificada ao periódico.

Eduardo Pragmácio Filho Presidente da ESA-CE “A proposta de transformar o periódico em uma revista eletrônica, com ISSN, amplia o alcance dos artigos selecionados. Estamos cumprindo com o propósito da ESA-CE de fomentar o conhecimento jurídico de qualidade, por meio de relevantes discussões jurisprudenciais e doutrinárias nas diversas searas do Direito”

Os artigos devem ser enviados para o e-mail: revistajuridica@esace.org.br. Dúvidas sobre o edital e procedimentos podem ser dirimidas por meio do telefone (85) 9 8620 6291.