Depois de 20 anos, Revista Jurídica da OAB-CE e ESA-CE volta a ser publicada, agora em formato online

Após hiato de 20 anos, a OAB-CE e a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) lançam a 13ª edição da Revista Jurídica da OAB-CE e ESA-CE. Esta é a primeira edição online da publicação, que reúne artigos de opinião de advogados e professores de Direito sobre importantes pautas do cenário jurídico.

O evento de lançamento ocorrerá nesta terça-feira (28), no auditório da OAB-CE. Dividida em 9 partes, a nova edição traz uma pluralidade de ideias com contribuições sobre diferentes áreas do Direito: Constitucional, Eleitoral, Civil, Processo Civil, Empresarial, Penal, Ambiental, Previdenciário e Direitos Humanos.

"Dar continuidade à Revista da OAB-CE, que teve sua última publicação impressa na gestão de Paulo Quezado (1998-2003), é seguir com o compromisso de fomentar o conhecimento acadêmico e científico, por meio de relevantes discussões jurisprudenciais e doutrinárias nas diversas searas do Direito", comemorou o presidente da Ordem cearense, Erinaldo Dantas.

Para o presidente da ESA-CE, Eduardo Pragmácio Filho, o lançamento é "uma das iniciativas mais fecundas do planejamento estratégico da Escola Superior de Advocacia do Ceará para a gestão 2022-2024, que resgata um importante instrumento de difusão do estudo jurídico cearense", afirmou.

Primeira edição online

O projeto da primeira edição online da Revista Jurídica é coordenado pelo Conselheiro da ESA-CE e presidente da Subsecção da Região Metropolitana de Fortaleza, Reginaldo Vilar. "A obra é leitura essencial para acadêmicos, pesquisadores, juristas e pensadores do Direito", destacou.

Vilar também assina a publicação como editor-chefe, sendo conjunto pelas editoras executivas Emanuela Martins, Rebecca Brasil e Ludovica Fontenele.

Após o lançamento, a Revista Jurídica da OAB-CE e ESA-CE estará disponível para leitura online nos sites da OAB-CE e ESA-CE.

Mais informações

Lançamento da primeira edição online da Revista Jurídica da OAB-CE e ESA-CE

Data: 28 de fevereiro de 2023

Horário: 18h

Local: Auditório da OAB-CE (Av. Washington Soares, 800, Guararapes - térreo)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil