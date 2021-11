'Passaporte da vacina' será exigido para acessar os locais de votação das eleições da OAB do Ceará

O 'passaporte da vacina' contra a Covid-19 será exigido para os profissionais que irão às urnas, nesta quarta-feira (17), para as eleições da seccional do Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE). A estimativa é que 20 mil advogados compareçam aos locais de votação.

Conforme o órgão, eles só poderão votar mediante apresentação do documento.

O órgão publicou nota sobre a medida nesta segunda (15). "Numa parceria com o governo do Estado, o evento seguirá os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 estabelecidos pelo decreto estadual e pelo protocolo de eventos corporativos da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa)", explicou.

"Só terão acesso aos locais de votação os advogados e as advogadas que estiverem portando o comprovante de vacinação", diz o texto.

Além disso, explicou, todos deverão manter o distanciamento social, utilizar álcool em gel para higienização das mãos e máscaras cirúrgicas (PFF2, KN-95 ou N-95).

A eleição irá definir os integrantes das diretorias da OAB, da Caixa de Assistência dos Advogados e dos Conselhos Seccional e Federal da Ordem. A expectativa é que a apuração dos votos encerre por volta das 16h30.

O resultado será divulgado em tempo real, através do site da OAB Ceará.

Locais de votação

Em Fortaleza, o local de votação é o Centro de Eventos do Ceará (Pavilhão leste, Portão D, 1° mezanino). No interior do Estado, a votação será nas dependências das respectivas sedes das Subsecções ou em outros lugares previamente divulgados.

A eleição da recém-criada Subsecção do Litoral Oeste será realizada na sede da Subsecção da Região Metropolitana de Fortaleza.

Chapas candidatas

Candidato Daniel Aragão: Chapa número 90 “OAB Por Você”;

Candidato Erinaldo Dantas: Chapa número 20 “Somos Mais OAB”;

Candidato Sávio Aguiar: Chapa número 10 “OAB Livre e Independente”.

Exigência do 'passaporte da vacina' no Ceará

A comprovação do esquema vacinal completo contra a Covid-19 passa a ser exigida, a partir desta segunda-feira (15), em bares, restaurantes e eventos de todo o Ceará. O chamado ‘passaporte da vacina’ poderá ser apresentado de forma física ou digital. Veja como tirar:





Baixe o aplicativo Ceará App (iOS e Android);

Na página principal, clique em ‘Emitir passaporte de vacinação’. Você será redirecionado para a página do Conecte SUS, do Governo Federal;

No Conecte SUS, entre com seu CPF e sua senha;

Na página principal, clique em ‘Vacinas’. Em seguida, clique nas suas vacinas. Depois, em ‘Certificado de Vacinação Covid-19';

Seu certificado terá o brasão do Governo como marca d’água. Logo abaixo, você pode ver o “verso” do documento digital, que contém o QRCode para validação dele.



O certificado tem validade de 12 meses após a emissão e pode ser baixado nas versões em português, inglês e espanhol. No conteúdo, ele apresenta as seguintes informações: dados cadastrais do vacinado (nome, data de nascimento, sexo, CPF), data e horário da emissão do certificado, dados de autenticação do certificado e informações sobre as doses de vacinas administradas (data de aplicação, instituição responsável pela fabricação ou importação da vacina, nome da vacina, descrição da dose, lote e estabelecimento de saúde).

