Suzane Von Richthofen teria dito que foi abusada por pai para convencer ex a cometer crime, diz auto

Suzane Von Richthofen teria manipulado o ex-namorado Daniel Cravinhos para assassinar os pais, informando que Manfred Richthofen teria a estuprado, conforme aponta Ulisses Campbell, autor do livro "Suzane: assassina e manipuladora". O escritor contou sobre a descoberta no programa Na Real, do youtuber Bruno Di Simone, o qual a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, teve acesso, nesta quinta-feira (1º).

Marísia e Manfred Richthofen, pais de Suzane, foram mortos por Daniel e Cristian, os irmãos Cravinhos em 2002, a mando de Suzane. "Por isso que ele [Daniel] é quem mata o Manfred, com ciúmes dele ter abusado da namorada. Foi um jogo de manipulação em que ela [Suzane] saiu ganhando", disse Ulisses.

Ainda conforme o autor, a falsa acusação sobre Manfred ocorreu após Daniel se recusar a matar os pais da namorada. Ulisses ainda reflete que essa cartada foi utilizada por Suzane, contudo, o casal não era inocente. O caso, que ocorreu em um bairro nobre de São Paulo, chocou o Brasil em 2002.

"Eu acho que eram duas almas doentes que se encontram. Por mais que a pessoa seja a maior manipuladora do mundo, eu acho que, se você tiver uma régua para medir essa manipulação, alcança um grau muito elevado, mas não a ponto de uma pessoa cometer um crime, um assassinato. Ela manipulou, mas o Daniel [Cravinhos] já era uma mente assassina", disse.

Vivendo em regime aberto, Suzane deu à luz ao primeiro filho. Felipe é fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz.

Daniel Cravinhos também vive hoje em regime aberto. Já Cristian está no regime semiaberto, após em 2017, tentar subornar policiais militares.