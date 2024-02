Apartamento em Ubatuba viraliza por piscina na sacada; veja fotos

Um apartamento localizado em Ubatuba, no litoral de São Paulo, viralizou nas redes sociais nesta semana por ter piscinas localizadas na sacada. No TikTok, um vídeo sobre as construções já passou de 1,8 milhão de visualizações, e deixou pessoas curiosas sobre o prédio.

O edifício de luxo se chama VIW Residence, e foi entregue em 2023, há menos de um ano. De início, internautas questionaram se eram "piscinas de verdade" ou apenas iluminação de LED.

O empreendimento fica na Praia Grande de Ubatuba e conta com 27 apartamentos, sendo uma cobertura, divididos em quatro andares, segundo consta no site da Atmosfera, incorporadora responsável pelo edifício.

Segundo o Uol, há apenas uma unidade disponível para compra no prédio, no valor de R$ 4,7 milhões. O apartamentos possuem entre 160m² e 335m², com 3 ou 4 suítes, além de cozinha, banheiro, adega, sala de estar, sala de jantar, hall social, terraço e churrasqueira.

Engenharia das piscinas

As piscinas suportam até 14 mil litros de água e custaram 50 mil dólares. Elas possuem raia de 14,50m e são climatizadas. Em entrevista ao g1, o gestor de vendas da Atmosfera, Bruno Furlan, falou que foram precisos diversos cálculos de engenharia.

"Geralmente precisamos encher as piscinas antes de terminar tudo para ter certeza que não tem nenhum problema. Aqui foi diferente: precisamos terminar tudo antes de encher a piscina. Foi um desafio matemático, mas deu tudo certo", explica.

Além de engenheiros do Brasil, participaram profissionais da Alemanha, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul.

Inspiração em montanhas

Bruno Furlan comentou que o formato das piscinas homenageia a cadeia montanhosa de Ubatuba. "Ubatuba é cercada pelo Parque Estadual Serra do Mar, então os arquitetos foram tirando 'trechos' das montanhas para fazer essa fachada assimétrica", explica Furlan.

Segundo o gestor de vendas, o projeto como um todo foi inspirado em um empreendimento chamado Honeycomb, localizado nas Bahamas.