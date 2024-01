Influencer de 37 anos morre vítima de dengue no Paraná

A empresária e influenciadora digital Aline Barone Barbosa, de 37 anos, morreu na última sexta-feira (26), vítima de uma complicação cardíaca provocada por dengue. A informação foi confirmada através de uma publicação nas redes sociais da Prefeitura de Siqueira Campos (PR), cidade onde ela morava.

"É com uma tristeza muito grande que toda Prefeitura de Siqueira Campos recebe a triste notícia do falecimento de Aline Barone Barbosa. Era sem dúvidas uma pessoa singular e que sempre contribuiu para melhorar nossa cidade, seja com apoio, participação, ideias, e principalmente nas questões relacionadas à causas animais e sociais do município", diz um trecho da nota compartilhada no Facebook.

Segundo o g1, a influenciadora faleceu 12 horas após ser internada em um hospital na cidade de Jacarezinho, também no Paraná. Ela começou a sentir os primeiros sintomas na segunda-feira (22), semelhantes a uma gripe forte. Na quinta-feira (25), Aline foi levada ao hospital de Siqueira Campos e em seguida foi transferida para o hospital de Jacarezinho, onde morreu.

A influenciadora acumulava cerca de 10,5 mil seguidores no Instagram, onde fazia publicações sobre tatuagens, viagens e direitos dos animais. Ela deixou uma filha de 22 anos.