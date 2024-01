Criança de 3 anos que desapareceu no Paraná é encontrada em Minas Gerais

A criança de três anos que desapareceu no dia 11 de janeiro em Cascavel, no Paraná, foi encontrada na noite dessa terça-feira (30) em Minas Gerais. Conforme a Polícia Civil, após investigações de "alta complexidade", foi descoberto que ela estava com a mãe biológica no município de Governador Valadares.

A garota sumiu enquanto brincava em frente à casa em que morava com uma família acolhedora — um núcleo familiar voluntário que cuida temporariamente de crianças que moram em abrigos, até elas serem reinseridas nas próprias famílias.

De acordo com o portal g1, no local onde a menina foi achada, estavam ainda o namorado da mãe da menina e um parente que estava escondendo a genitora, o companheiro e a criança. Os três foram presos em flagrante, após a Polícia Civil do Paraná solicitar apoio à de Minas Gerais.

"Precisa ser tudo formalizado, mas o que posso adiantar, é que foi feito tudo de maneira tranquila. A criança foi recuperada com tranquilidade, a mãe entendeu também que a sua atitude foi uma atitude desesperada, que fere a legalidade. Tudo foi tratado da forma mais calma possível", informou o delegado Diego Ribeiro, que cuidou do caso.

A criança passou por um exame de corpo de delito e foi identificado pela Polícia Civil que ela "está bem". Conforme o delegado Diego Ribeiro, "ela está integra, não passou nenhum tipo de situação de risco com o casal".

Mãe biológica deve responder por sequestro

Segundo a Polícia Civil, a mãe biológica e o namorado devem responder inicialmente por sequestro. No entanto, outros crimes poderão ser imputados a eles, a depender do andamento da investigação. Já a parente que recebeu o casal e a menina pode responder pelo crime de favorecimento pessoal, por ajudar no esconderijo.

A defesa deles afirmou que a jovem estava em tratativas para que a criança retornasse para sua guarda "de forma espontânea", mas que não houve tempo.

Ainda segundo o g1, a menina será levada de volta para Cascavel, onde será acolhida por uma nova família.

"Estaremos organizando, junto a polícia, a logística para buscar ela. [...] Em sua chegada a Cascavel, nós já teremos uma família acolhedora aguardando, preparada para acolher ela, protegê-la no ambiente que infelizmente ela não deveria ter sido retirada. Ela estava acolhida, protegida", explicou o diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cascavel, Hudson Moreschi Júnior.