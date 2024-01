Caso Ágatha: criança desaparece enquanto brincava na frente de casa, no Paraná

O desaparecimento da menina Ágatha Saraiva, de 3 anos, completa seis dias nesta quarta-feira (17), em Cascavel (PR). Ela sumiu na última quinta-feira (11), quando brincava em frente à casa onde reside com uma família acolhedora — núcleo familiar voluntário que cuida temporariamente de crianças em abrigos, até elas serem reinseridas nas próprias famílias.

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) informou que a principal suspeita de envolvimento no desaparecimento da garota é a mãe biológica dela, identificada como Emily Santos Saraiva. A mulher é considerada foragida. As informações são do portal G1.

Segundo a Polícia Civil, Ágatha brincava em frente à casa da família com quem estava temporariamente quando um carro se aproximou e o motorista teria conversado com a vítima. Em seguida, ela entrou no veículo.

O automóvel seria do atual companheiro da mãe da menina, chamado Maicon Henrique Paco, conforme a Secretaria de Segurança Pública de Cascavel. O veículo foi encontrado na propriedade da família, onde foi apreendido. Os investigadores acreditam que o carro foi usado para capturar Ágatha.

A Justiça determinou a prisão de Emily Santos e de Maicon Henrique. Ambos estão foragidos, conforme a Pasta municipal.

O programa Família Acolhedora oferece serviço de guarda temporária para crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência ou abandono e que estejam em vulnerabilidade.

O motivo que levou a retirada de Ágatha do convívio com a família biológica não foi revelado.

O Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio da 12ª Promotoria de Justiça de Cascavel, informou que solicitou à Justiça medidas para a localização da criança. Na nota, o órgão ainda declarou que o caso tramita sob sigilo na Vara da Infância e Juventude de Cascavel. Por fim, a instituição detalhou que, assim que encontrada, a menina será reencaminhada para o acolhimento.