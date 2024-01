Temporal em Porto Alegre causa alagamentos, falta de luz e chuva de granizo; veja vídeos

A cidade de Porto Alegre foi atingida por uma tempestade intensa, na noite dessa terça-feira (16). Devido ao fenômeno, a capital gaúcha registrou diversos pontos de alagamentos e inundações, além de queda de granizo e falta de energia.

Não havia registros de mortos ou feridos até a publicação desta matéria.

A chuva pode persistir nesta manhã de quarta-feira (17), já que o Estado está com alerta laranja de perigo de tempestade, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas redes sociais, internautas compartilharam registros do temporal. Nas imagens, é possível observar que árvores foram derrubadas pela intensidade do fenômeno, interrompendo o trânsito em algumas vias.

VÍDEOS DE TEMPESTADE EM PORTO ALEGRE

Vento com força de furacão em Porto Alegre. A situação é caótica. pic.twitter.com/pW45MEEJxJ — Pedro Boletto (@peboletto) January 17, 2024

Durante o temporal em Porto Alegre pic.twitter.com/xnWpXDW3nA — Jeferson Albuquerque (@Jefersonta82) January 17, 2024

Centro Histórico de Porto Alegre há pouco! pic.twitter.com/xem7hvt2MM — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) January 17, 2024

Caos por absolutamente todos os lugares de Porto Alegre. Nem acredito que consegui chegar em casa 🙏🏼 pic.twitter.com/NvSObg8Teo — anaj (@janahseimais) January 17, 2024

Chuva afeta funcionamento de hospitais

A Secretaria Municipal de Saúde informou que cerca de 12 unidades, entre hospitais, unidades de pronto atendimento e institutos médicos, foram atingidos pelas chuvas da madrugada

Na Capital, um dos mais afetados foi o Hospital São Lucas da PUC, onde o telhado foi arrancado e o teto de dois leitos de UTI desabaram, fazendo com que os pacientes fossem remanejados. A emergência e o Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital também sofreram com alagamentos, e dez leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) estão temporariamente inutilizados. Segundo a secretaria, cirurgias devem ser restringidas ou suspensas nos próximos dias até o restabelecimento do local.

Em outros locais, como o Hospital de Pronto Socorro, o problema foi o retorno da rede de esgoto dentro da unidade, e no auditório do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas os vidros foram quebrados pela ventania. Ambos também registram pontos de alagamentos.

Diversos outros hospitais também registraram alagamentos, infiltrações e falta de energia,

Falta de energia e de água

A cidade registrou quedas no fornecimento de energia. Até a publicação desta matéria, a concessionária de energia CEEE-Equatorial não havia informado o número de clientes sem luz.

A falta de energia afetou a distribuição de água na cidade. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus está sem energia.

Nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSDB) alertou a população para evitar áreas de risco e que siga as recomendações da Defesa Civil. Esta orienta os moradores a fechar bem portas e janelas, retirar eletroeletrônicos da tomada, evitar banhos de chuveiro elétrico e não carregar o celular, além de evitar estacionar junto a placas e torres.