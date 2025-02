Sogra de acusada de envenenar bolo com arsênio confessa saque em conta do filho e da nora; veja detalhes do depoimento

Em depoimento à Polícia Civil, Zeli dos Anjos, sogra de Deise dos Anjos, mulher acusada de envenenar bolo em Torres (RS), admitiu ter realizado um saque de R$ 400 de uma conta conjunta entre seu filho, Diego dos Anjos, e a nora. As informações sobre o depoimento são da CNN Brasil.

A investigação aponta que Deise tinha conflitos familiares, e que a sogra era o principal alvo do envenenamento com arsênio. O bolo de reis preparado no Natal de 2024 causou a morte de três pessoas.

Comportamento financeiro estranho

No depoimento, Zeli relatou ter estranhado o comportamento financeiro do casal, que recentemente adquiriu uma casa e um carro novo. "Por conta disso, peguei o cartão do Diego, pois tinha a senha. Sem ele saber, verifiquei que havia R$ 21 mil na conta conjunta com a Deise", afirmou.

A sogra explicou que fez o saque para testar se o casal acompanhava os movimentos financeiros. "Retirei R$ 400, devolvi no dia seguinte e disse a Diego que havia precisado do dinheiro", declarou.

Segundo Zeli, que sobreviveu ao envenenamento, Deise a visitou no hospital antes de ser presa. "Somente agora, no leito, ela disse que esse dinheiro teria vindo de seu antigo patrão, quando trabalhava como auxiliadora predial", contou.

Ainda segundo a CNN Brasil, Zeli também relatou que, desde o episódio do saque, Deise mencionava o assunto com frequência e demonstrava um comportamento obsessivo. "Ela copiava meu jeito de vestir e de me arrumar", disse.

No depoimento, Zeli afirmou ter certeza de que Deise é "dissimulada e manipuladora".

A acusada foi presa no dia 5 de janeiro. "Deise permanece detida com prisão temporária. A investigação continua e ainda há diligências pendentes para esclarecer os fatos", informou a defesa.

O preparo do bolo

Durante o depoimento, Zeli detalhou como fez o bolo. Segundo ela, utilizou "farinha guardada embaixo da pia, passas pretas e frutas cristalizadas". Ela também detalhou que se esqueceu de adicionar fermento e que o glacê foi feito com açúcar que já tinha em casa.

Zeli contou que não provou a massa nem notou cheiro diferente, mas achou a farinha estranha. "Cheguei a peneirar, mas pensei que era de baixa qualidade por ser de doação, vinda de ajuda para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul", relatou.

Quem são os envolvidos

Diego, Deise e o filho vivem em Nova Santa Rita. Zeli possui residências em Canoas e Arroio do Sal. A ceia de Natal aconteceu no apartamento de Maida, irmã de Zeli, em Torres.

Além de Maida, outra irmã de Zeli, Neuza, faleceu na madrugada de 24 de dezembro após ingerir o bolo. Tatiana, sobrinha, também não resistiu e morreu no dia seguinte, após ser hospitalizada.

Matheus, sobrinho-neto, e Zeli foram internados, mas receberam alta posteriormente.

