Candidato usa nome de Jair Bolsonaro em concurso para professor no Espírito Santo

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em primeiro lugar em uma lista de aprovados de um concurso para professor temporário da Prefeitura de São Mateus, no Espírito Santo. Segundo a Prefeitura, os dados são falsos e houve um crime. As informações são dos sites G1 e Veja.

A lista de aprovados foi divulgada na última segunda-feira (27). "Jair Messias Bolsonaro", de 29 anos, habilitado em licenciatura plena em Educação Física, aparece em primeiro lugar. O candidato indicou, na seleção, um registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF22/ES), mas o Órgão negou existir registro com o nome do ex-presidente.

R$ 2.403,73 é o salário oferecido pela Prefeitura de São Mateus para o cargo de professor temporário de Educação Física.

Veja também País Marcola será mantido em presídio federal por mais um ano devido à influência nas atividades do PCC, define Justiça País Oficial da PM morre após tiroteio em operação no RJ; Avenida Brasil e Linha Vermelha estão fechadas

A Secretaria de Educação de São Mateus afirmou, em nota, que "isso é considerado um crime e a Secretaria, juntamente com o jurídico da Prefeitura, está tomando as devidas providências".

Já o Conselho Regional destacou que "o papel do CREF22/ES é regulamentar e fiscalizar a profissão, garantindo que apenas profissionais habilitados atuem, fortalecendo a categoria e promovendo o reconhecimento da Educação Física. Sobre o caso mencionado, informamos que a pessoa em questão não possui registro no CREF22/ES".

A inscrição do candidato detalha que o suposto Jair Messias Bolsonaro nasceu no dia 29 de março de 1995. Nessa data, o ex-presidente do Brasil já tinha 40 anos e era deputado federal pelo Rio de Janeiro. O político nasceu em 21 de março de 1955.