Relembre a trajetória e carreira do humorista Batoré

Morto na tarde desta segunda-feira (10), vítima de um câncer, o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, o Batoré, deixou um legado no mundo do humor.

"A praça é Nossa"

Nascido em Serra Talhada, em Pernambuco, Batoré se mudou ainda criança para São Paulo. Nos anos 1980, fez sua primeira aparição na TV, no programa "Show de Calouros", do SBT.

Ao longo de toda a trajetória profissional do humorista, Batoré acabou se consolidando como seu principal personagem. Ganhou, inclusive, grande destaque no programa “A Praça é Nossa”, também do SBT, marcando a televisão nos anos 1990.

Com os bordões “você pensa que é bonito ser feio?” e “ah, para, ô”, Batoré fez aparições no "A Praça é Nossa" durante 16 anos, ao lado do anfitrião Carlos Alberto de Nóbrega.

Contudo, devido a desentendimentos, ambos ficaram cerca de 13 anos sem se falar. Após uma reaproximação, Batoré voltou a integrar o elenco do humorístico semanal, em 2020.

Ator, Ivanildo também foi contratado pela Rede Globo para atual na novela "Velho Chico", em 2016. No folhetim, ele 'deu vida' ao personagem delegado Queiroz.

Legenda: Ator, Ivanildo fez o papel do delegado Queiroz na novela "Velho Chico", da Rede Globo. Foto: Reprodução/Instagram

Em 2019, Batoré ingressou no elenco da adaptação de "Cine Holliúdy", também da Rede Globo. Antes de se tornar ator, ele ainda jogou futebol nas categorias de base em times paulistas.

Breve carreira política

Ivanildo também trilhou uma breve carreira na política, pelo Partido Progressistas (PP).

Em 2008, foi eleito vereador por Mauá, na Grande São Paulo, sendo ainda reeleito em 2012, quando teve o mandato cassado por infidelidade partidária.