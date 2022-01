Ator e humorista Batoré morre aos 61 anos vítima de câncer

Mais conhecido como Batoré, o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira morreu aos 61 anos, nesta segunda-feira (10), em São Paulo. Batoré estava com câncer e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, Zona Norte da capital. As informações são do G1.

Em sua última postagem no Instagram, há três dias, Batoré publicou duas fotos em que aparece trabalhando, em cima do palco. "Com meus filhos e aqui, eu me sinto 100% vivo!!! Que saudade do meu trabalho", escreveu.

Um story no Instagram do artista informou, previamente, que o corpo será sepultado na cidade de Cabreúva, em São Paulo. "Em breve divulgaremos informações", diz o post.

Legenda: O personagem Batoré se destacou no elenco de A Praça é nossa, nos anos 1990 Foto: SBT/Divulgação

Trajetória

Embora tenha nascido em Serra Talhada, em Pernambuco, o humorista se mudou para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator, jogou futebol nas categorias de base em times paulistas.

Conhecido pelos bordões “você pensa que é bonito ser feio?” e “ah, para, ô”, o personagem Batoré ganhou grande destaque quando passou a integrar o elenco do programa "A Praça é Nossa", do SBT, nos anos 1990.

Ator, Ivanildo também foi contratado pela Rede Globo para atual na novela "Velho Chico", em 2016. No folhetim, ele fez o papel do delegado Queiroz.

Batoré também foi vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por dois mandatos pelo Partido Progressistas (PP).