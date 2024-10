Quem é Marcelo Evandro dos Santos, médico indiciado por lesões em procedimentos estéticos em SC

Um médico-cirurgião com atuação em Florianópolis foi indiciado pela Polícia Civil, na noite da última segunda-feira (14), por lesão corporal gravíssima contra uma paciente. Marcelo Evandro dos Santos foi denunciado por mulheres atendidas por ele após casos de queimaduras, bolhas, necrose e perda de tecido em procedimentos estéticos que realizou. As informações são do g1.

Além do indiciamento da Polícia Civil, o médico é alvo de um procedimento de investigação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que não se restringe a uma pessoa, mas à atuação do cirurgião.

Contra ele, também já foram movidos pelo menos sete processos de indenização por dano moral, e quatro vítimas conseguiram a condenação dele. Em 2021, ele foi condenado a indenizar a família de uma paciente do Paraná que morreu após uma lipoaspiração, em 2021.

Quem é Marcelo Evandro dos Santos?

Marcelo acumula mais de 37 mil seguidores no Instagram, afirma já ter feito mais de 15 mil cirurgias, e se descreve como referência em procedimentos nas mamas, abdome e lipo UGRAFT, chamada por ele mesmo de "lipo de definição".

Ele é membro do Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e, segundo a ficha dele no órgão, possui ao menos 30 especializações, que vão de implantes faciais a lipoaspiração, abdominoplastia e liftings diversos.

O cirurgião também integra a Society of Aestgetic Plástico Surgery (ISAPS) e a Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS).

O médico foi indiciado após uma paciente, identificada como a neuropsicopedagoga Letícia Mello, procurar a Polícia Civil relatando ter sofrido queimaduras, bolhas, necrose e perda de tecido após se submeter a 12 procedimentos. Em nota, Marcelo Evandro dos Santos disse que sempre priorizou a saúde e o bem-estar dos pacientes, "prestando o atendimento mais personalizado e humano possível".

A mulher fez a primeira consulta em janeiro deste ano, interessada em trocar as próteses de silicone e saber mais sobre uma técnica de lipoaspiração. Marcelo também indicou outros procedimentos. "Eu fui para procurar um procedimento, acabei sendo encantada por vários outros. Não fui avisada dos riscos que teriam, da quantidade de horas e procedimentos", relatou.

Paciente passou por 12 procedimentos

Letícia passou por 12 cirurgias no mesmo dia com o médico, que duraram 10 horas, ao todo. Após os procedimentos, ela passou 11 dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mais de dois meses internada.

Durante esse período, a paciente conta que passou a ter dificuldade de respirar e o corpo começou a queimar. "Meu corpo começou a criar bolhas, começaram a aparecer umas secreções. Eu comecei a ficar totalmente queimada na barriga, nas pernas, nos braços, foi subindo para os seios e eu fiquei 20 dias ali, praticamente necrosando", contou.

Letícia teve alta em abril deste ano, e em seguida fez uma denúncia na Delegacia-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina. O inquérito, instaurado no mesmo mês, foi concluído na noite de segunda-feira (14), com o indiciamento de Marcelo por lesão corporal grave, que prevê pena de um a cinco anos de prisão em casos de condenação.