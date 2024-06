Presidente do Solidariedade se entrega à PF após 4 dias foragido

Após ficar foragido por quatro dias, o presidente do Solidariedade, Eurípedes Gomes Júnior, se entregou à Polícia Federal em Brasília na manhã deste sábado (15). As informações são do G1.

Eurípedes Júnior se entregou acompanhado do advogado e ficará sob custódia até ser liberado para ingressar no sistema penitenciário. Ele está no centro de operação que apura supostos desvios de recursos, nas eleições de 2022, dos fundos partidário e eleitoral do PROS, incorporado pelo Solidariedade.

Em nota ao G1, os advogados de Eurípedes, José Eduardo Cardozo e Fabio Tofic Simanthob, disseram que será provada "total inocência" de Eurípedes "em face dos fatos que estão sendo apurados nos autos do inquérito policial em que foi determinada a sua prisão preventiva".

"Após ter se licenciado do exercício de suas funções de dirigente partidário, o Sr. Eurípedes Gomes Macedo Júnior, voluntariamente, apresentou-se à Polícia Federal, do Distrito Federal, para permitir o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor", diz também a nota.

Início das investigações

De acordo com o Solidariedade, Eurípedes pediu a licença da presidência do partido por tempo indeterminado. Uma denúncia do ex-presidente do PROS, Marcus Vinicius Chaves de Holanda, deu início às investigações contra Eurípedes.

De acordo com Vinicius, Eurípedes teria desviado cerca de R$ 36 milhões do partido. Além de Eurípedes, foram alvos de mandados de prisão Cintia Lourenço da Silva, primeira tesoureira do Solidariedade; o ex-candidato a deputado federal Sandro do PROS, e Berinaldo da Ponte, ex-deputado distrital do Distrito Federal.